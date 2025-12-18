九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運

隨着北上消費及旅遊熱潮持續，許多市民選擇在週末假期前往深圳遊玩，對便捷的跨境交通需求亦不斷增加。九龍巴士（一九三三）有限公司（下稱九巴）最近推出B1線的特別班次，由天水圍天慈出發直達落馬洲站，不途經元朗，為乘客提供更快捷的途徑前往深圳福田口岸。

九巴B1線特快班次 天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗

九巴B1特快班次 周末、假期早上營運

為便利天水圍居民的需求，九巴於上周六（12月13日）起新增B1線「天慈 → 落馬洲站（福田）」特快班次，服務時間為周末及公眾假期早上8時至12時，每20至30分鐘一班車，全程車費為$15.3。此外，新路線將會取代B1原先由天恩邨開出的特別班次。

B1特快班次由天慈邨出發，途經天水圍區內多個站點，包括美湖居、天晴、香港濕地公園、天逸、天富、天瑞、天耀及天水圍站，其最大特色在於不經元朗直達新田皇巴站及落馬洲站，大幅縮短了行車時間，為居民提供更直接、快捷的選擇。而B1線的常規班次頭班車提早至早上5時40分開出，方便早間乘客。

九巴B1天慈邨特別班（不經元朗）

服務時間：星期六、日及公眾假期 8am-12pm

班次：8am-10am 30分鐘/班；10am-11am 20分鐘/班；11am-12am 30分鐘/班

車費：$15.3

顧客服務熱線：2745 4466

街坊大讚方便：慳返好多時間

此調整預計節省至少半小時行車時間，提升服務效率，同時維持原有路線覆蓋元朗區需求，天水圍街坊普遍歡迎，留言指「天水圍人北上有福了」、「不經元朗快好多」、「來回如果唔去元朗嘅話，慳返好多時間 元朗嗰邊經過啲燈位又多又花時間起碼多半個鐘」。

部分網民則建議將元朗及天水圍的巴士路線分拆，不要以「B1」統一標示常規路線及特別班次，例如B1線經元朗；B1A線經天水圍，以防乘客混淆，「晨早就要啦，分拆就最好」、「B1分開兩邊做囉」、「等人容易分」、「與其仍用B1號混亂，不如分開兩條路線號」。



資料來源：UE Wong、KMB