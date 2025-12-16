Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道

生活百科
更新時間：18:29 2025-12-16 HKT
發佈時間：18:29 2025-12-16 HKT

中九龍繞道（油麻地段）將於周日(21日)正式通車，為九龍交通網絡帶來新氣象。九巴配合新路段啟用，宣布於通車翌日，即下周一(22日) 率先開辦2條途經此繞道的全新繁忙返工、放工時間路線33X及252S，為新界的居民提供更快捷、直接的巴士服務，繁忙時間往返東九龍商業區，不經黃大仙、龍翔道，大大縮短車程。

九巴2條中九龍繞道（油麻地段）特快線：屯門、荃灣繁忙時間直達東九龍

九巴配合中九龍繞道（油麻地段）啟用，宣布於通車翌日，即下周一(22日) 率先開辦2條途經此繞道的全新繁忙返工、放工時間路線33X及252S。

兩條全新的繁忙時間特快路線33X及252S ，取道中九龍繞道（油麻地段）預計將大幅縮短東西九龍之間的行車時間，以下為兩條新線的詳細路線： 

1. 33X 荃灣直達油塘 成上班族新選擇

九巴路線33X站點路線圖
全新的33X路線專為荃灣區往返東九龍的打工仔而設。路線由荃灣西站開出，途經沙咀道、德士古道等荃灣心臟地帶後，便會取道荃灣路、青葵公路及西九龍公路，直接駛入中九龍繞道（油麻地段），避開黃大仙、龍翔道傳統路段的交通擠塞。

巴士離開繞道後，會直達九龍灣商貿區，並沿偉業街、茶果嶺道駛往油塘，方便在觀塘商貿區及油塘一帶工作的市民。回程則由油塘開出，經原路返回荃灣西站，為打工仔提供點對點的特快服務。

九巴路線33X詳情：

  • 往返地點： 荃灣西站來往油塘
  • 服務時間：
    • 荃灣西站開：星期一至五 08:05
    • 油塘開：星期一至五 17:55
  • 服務日子： 星期一至五（星期六、日及公眾假期不設服務）
  • 全程收費： $15.00
  • 分段收費：
    • 啟祥道往油塘：$7.40
    • 德士古道往荃灣西站：$7.40

2. 252S 屯門來往東九龍 覆蓋三聖、黃金海岸及掃管笏

九巴路線252S站點路線圖
另一條新路線252S則為屯門居民帶來喜訊，尤其方便近年入伙的掃管笏新樓盤居民。路線由屯門置樂恆順園開出，覆蓋三聖、黃金海岸及掃管笏路等地區，沿途接載乘客後，經屯門公路轉車站，便直接駛上汀九橋、青葵公路及西九龍公路，再經中九龍繞道（油麻地段）前往九龍灣商貿區及終點站觀塘碼頭。

九巴路線252S

  • 往返地點： 恆順園 來往 觀塘碼頭
  • 服務時間：
    • 恆順園開：星期一至五 07:00
    • 觀塘碼頭開：星期一至五 18:00
  • 服務日子： 星期一至五（星期六、日及公眾假期不設服務）
  • 全程收費： $20.80
  • 分段收費：
    • 啟祥道往觀塘碼頭：$7.40
    • 屯門公路轉車站往恆順園：$9.60
    • 小欖往恆順園：$6.00
    • 三聖往恆順園：$5.10

延伸閱讀：將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場
 

