將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋

生活百科
更新時間：14:01 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-16 HKT

隨著中九龍繞道（油麻地段）於12月21日正式通車，多條全新巴士線亦隨之投入服務。其中，備受矚目的城巴機場巴士線A28X於12月22日開辦，為將軍澳南、康城一帶居民提供更快捷、直達機場的新選擇，不少街坊對此表示歡迎。

中九龍繞道（油麻地段）周日通車！城巴開通將軍澳機場巴士線A28X  

路政署宣布，中九龍繞道（油麻地段）將於星期日（21日）早上10點通車。屆時貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，繁忙時間車程可由30分鐘，大大縮短至僅約5分鐘。由下星期一起，將有8條巴士路線行經中九龍繞道（油麻地段），其中包括及由將軍澳往機場的A28X。標榜由日出康城出發後約45分鐘即可抵達機場，為區內居民帶來喜訊。

日出康城45分鐘直達機場、港珠澳大橋

全新城巴A28X線的開辦，便利將軍澳區交通，為居民提供了直達機場、港珠澳大橋的特快選擇。以下為詳細站點及收費：

城巴A28X將軍澳機場巴士路線圖
城巴A28X將軍澳機場巴士路線圖

 車站位置及收費詳情：

巴士站 地點 分段收費
1 將軍澳站 $44.0 (全程)
2 入境事務處總部 $44.0 (全程)
3 調景嶺站 $44.0 (全程)
4 TKO Spot $44.0 (全程)
5 佛教志蓮小學 $44.0 (全程)
6 寶盈花園 $44.0 (全程)
7 播道書院 $44.0 (全程)
8 蓬萊路 $44.0 (全程)
9 邵氏影城 $44.0 (全程)
10 日出康城 $44.0 (全程)
11 峻瀅 $44.0 (全程)
12 MEGA Plus 數據中心 $44.0 (全程)
13 日出康城晉海 $44.0 (全程)
14 青嶼幹線巴士轉乘站 $17.8
15 國泰城 $4.2
16 機場 (1號客運大樓) $4.2
17 港珠澳大橋旅檢大樓 $4.2
18 機場 (地面運輸中心) $4.2

城巴A28X路線詳情

  • 路線編號： A28X
  • 開辦日期： 2025 年 12 月 22 日
  • 服務時間： 星期一至五 (公眾假期除外)
  • 開出時間 (由將軍澳站)： 05:50, 06:35, 07:20
  • 特色：
    • 行經全新的中九龍繞道特快。
    • 由日出康城後約 45 分鐘直達國泰城、機場及港珠澳大橋香港口岸。

街坊大讚新路線直接高效：咁先係機場巴

城巴全新機場巴士線A28X開通，利用中九龍繞道（油麻地段）令日出康城前往機場的車程大減，不少將軍澳街坊在Facebook 群組「將軍澳主場」討論新線，有網友表示「返工或者去旅行搭上午機，將可以多一個的士同E22A以外嘅新選擇」，更有效規劃行程。有意見指出，新的走線直接駛經繞道，避開了傳統需要繞經觀塘、彩虹等地的路段，形容「咁先係機場巴」，並稱「終於有條正常的機場巴士線」。

儘管新路線備受期待，但其班次安排亦成焦點。由於城巴A28X線在開辦初期僅於星期一至五的早上提供「得三班車」，分別為早上05:50、06:35及07:20由將軍澳站開出。有網民坦言班次「得早上幾班」，對於下午或晚間需要前往機場的居民而言，幫助有限，期望未來能加密班次並擴展至假日服務。

資料來源：城巴

延伸閱讀：中九龍繞道油麻地段12.21早上10時通車 繁忙時間車程大幅縮短至約5分鐘 開通初時暫不收費

 

