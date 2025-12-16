將軍澳城巴機場巴士線A28X｜經中九龍繞道 日出康城45分鐘直達機場/港珠澳大橋
更新時間：14:01 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:01 2025-12-16 HKT
隨著中九龍繞道（油麻地段）於12月21日正式通車，多條全新巴士線亦隨之投入服務。其中，備受矚目的城巴機場巴士線A28X於12月22日開辦，為將軍澳南、康城一帶居民提供更快捷、直達機場的新選擇，不少街坊對此表示歡迎。
中九龍繞道（油麻地段）周日通車！城巴開通將軍澳機場巴士線A28X
路政署宣布，中九龍繞道（油麻地段）將於星期日（21日）早上10點通車。屆時貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，繁忙時間車程可由30分鐘，大大縮短至僅約5分鐘。由下星期一起，將有8條巴士路線行經中九龍繞道（油麻地段），其中包括及由將軍澳往機場的A28X。標榜由日出康城出發後約45分鐘即可抵達機場，為區內居民帶來喜訊。
日出康城45分鐘直達機場、港珠澳大橋
全新城巴A28X線的開辦，便利將軍澳區交通，為居民提供了直達機場、港珠澳大橋的特快選擇。以下為詳細站點及收費：
車站位置及收費詳情：
|巴士站
|地點
|分段收費
|1
|將軍澳站
|$44.0 (全程)
|2
|入境事務處總部
|$44.0 (全程)
|3
|調景嶺站
|$44.0 (全程)
|4
|TKO Spot
|$44.0 (全程)
|5
|佛教志蓮小學
|$44.0 (全程)
|6
|寶盈花園
|$44.0 (全程)
|7
|播道書院
|$44.0 (全程)
|8
|蓬萊路
|$44.0 (全程)
|9
|邵氏影城
|$44.0 (全程)
|10
|日出康城
|$44.0 (全程)
|11
|峻瀅
|$44.0 (全程)
|12
|MEGA Plus 數據中心
|$44.0 (全程)
|13
|日出康城晉海
|$44.0 (全程)
|14
|青嶼幹線巴士轉乘站
|$17.8
|15
|國泰城
|$4.2
|16
|機場 (1號客運大樓)
|$4.2
|17
|港珠澳大橋旅檢大樓
|$4.2
|18
|機場 (地面運輸中心)
|$4.2
城巴A28X路線詳情
- 路線編號： A28X
- 開辦日期： 2025 年 12 月 22 日
- 服務時間： 星期一至五 (公眾假期除外)
- 開出時間 (由將軍澳站)： 05:50, 06:35, 07:20
- 特色：
- 行經全新的中九龍繞道特快。
- 由日出康城後約 45 分鐘直達國泰城、機場及港珠澳大橋香港口岸。
街坊大讚新路線直接高效：咁先係機場巴
城巴全新機場巴士線A28X開通，利用中九龍繞道（油麻地段）令日出康城前往機場的車程大減，不少將軍澳街坊在Facebook 群組「將軍澳主場」討論新線，有網友表示「返工或者去旅行搭上午機，將可以多一個的士同E22A以外嘅新選擇」，更有效規劃行程。有意見指出，新的走線直接駛經繞道，避開了傳統需要繞經觀塘、彩虹等地的路段，形容「咁先係機場巴」，並稱「終於有條正常的機場巴士線」。
儘管新路線備受期待，但其班次安排亦成焦點。由於城巴A28X線在開辦初期僅於星期一至五的早上提供「得三班車」，分別為早上05:50、06:35及07:20由將軍澳站開出。有網民坦言班次「得早上幾班」，對於下午或晚間需要前往機場的居民而言，幫助有限，期望未來能加密班次並擴展至假日服務。
資料來源：城巴
延伸閱讀：中九龍繞道油麻地段12.21早上10時通車 繁忙時間車程大幅縮短至約5分鐘 開通初時暫不收費
最Hit
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
麥道朗告別戰騎十駒
21小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
2025-12-15 14:00 HKT