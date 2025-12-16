中九龍繞道油麻地段12.21早上10時通車 繁忙時間車程大幅縮短至約5分鐘 開通初時暫不收費

路政署宣布，中九龍繞道（油麻地段）將於星期日（21日）早上10點通車。屆時貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，繁忙時間車程可由30分鐘，大大縮短至僅約5分鐘。繞道油麻地段開通時不收費，九龍灣段明年全線通車後會收取8元。

署理運輸署助理署長/管理及輔助客運何均衡表示，由下星期一起，有8條巴士路線行經繞道，其中巴士公司將新增3條巴士線，包括由荃灣西站來往油塘的33X；屯門恒順園來往觀塘碼頭252S；以及由將軍澳往機場的A28X。同日5條現有巴士路線會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S，涵蓋屯門、元朗及天水圍來往觀塘碼頭的繁忙時間路線。

他又指，當局會在第二階段新增來往兩條來往青衣及油塘、將軍澳的巴士路線，並將現時兩條路線全日改行繞道，運輸署會於下一季向相關區議會介紹後實施；巴士公司會透過不同渠道通知乘客新安排。

記者：謝宗英