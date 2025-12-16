Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道油麻地段12.21早上10時通車 繁忙時間車程大幅縮短至約5分鐘 開通初時暫不收費

社會
更新時間：10:52 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:52 2025-12-16 HKT

路政署宣布，中九龍繞道（油麻地段）將於星期日（21日）早上10點通車。屆時貫通連接西九龍的油麻地至東九龍的啟德和九龍灣一帶，繁忙時間車程可由30分鐘，大大縮短至僅約5分鐘。繞道油麻地段開通時不收費，九龍灣段明年全線通車後會收取8元。

署理運輸署助理署長/管理及輔助客運何均衡表示，由下星期一起，有8條巴士路線行經繞道，其中巴士公司將新增3條巴士線，包括由荃灣西站來往油塘的33X；屯門恒順園來往觀塘碼頭252S；以及由將軍澳往機場的A28X。同日5條現有巴士路線會改經繞道油麻地段，包括258X、259S、259X、268P及269S，涵蓋屯門、元朗及天水圍來往觀塘碼頭的繁忙時間路線。

他又指，當局會在第二階段新增來往兩條來往青衣及油塘、將軍澳的巴士路線，並將現時兩條路線全日改行繞道，運輸署會於下一季向相關區議會介紹後實施；巴士公司會透過不同渠道通知乘客新安排。

記者：謝宗英

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
17小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
4小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
19小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
20小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
14小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
23小時前
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
港男深圳按摩點「名媛」大奇遇！真人現身視覺衝擊太震撼：「知道會騙人，但諗唔到咁誇張」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
女星沈傲君淡出熒幕10年 疑嫁葉劍英元帥之子葉選廉
即時中國
5小時前
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 附購票方法
昂坪360推$50長者套票優惠 包來回纜車及探知館入場門票 ( 附購票方法 )
社會
19小時前