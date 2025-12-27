Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸

旅遊
更新時間：19:02 2025-12-27 HKT
發佈時間：19:02 2025-12-27 HKT

港人近年北上消費成風，各種跨境交通工具的性價比成為市民關注焦點，希望能以最平最抵的方法返深圳。日前有網民在社交平台分享一個平價北上方法，成人低至$10即可返深圳，使用樂悠咭的長者更只需$5，引起網民熱烈討論，不少人認為是避開人潮、慳錢北上的新選擇！

北上深圳「平價捷徑」！長者只需$5 網民熱推︰唔使同人逼蓮塘口岸

有網民日前於facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」上發文，分享以「平價捷徑」返深圳的體驗。他表示「成人與其俾$11.3坐城巴B7，倒不如俾$10坐粵港直通巴、長者$5華通巴士，唔使同人逼蓮塘口岸」。

根據事主的描述及附上的圖片所顯示，他所選乘的中港直通巴是「粵港文錦渡快線」，由上水廣場往返文錦渡口岸，每日早上7:30至7pm期間運行，約30分鐘一班車。而車站亦有一張宣傳單張表示，「粵港文錦渡快線7月15日開始，單程票港幣$10元」。

上水/荃灣出發「文錦渡快線」 每30分鐘一班

帖文一出，引來網民熱議，不少人對超低票價表示讚賞，紛紛留言「10蚊抵啦」。不過，亦有網民考慮到這直通巴的便利性，指出文錦渡口岸過關後需步行一小段路才到達地鐵站，「出咗過關口行，唔算遠」。部分人則表示因不熟悉文錦渡口岸，未必會選乘該路線：「好少去文錦渡，應該唔會坐呢架車」。

其實這條文錦渡快線是由粵港直通巴或華通巴士營辦，由香港市區前往文錦渡口岸，設有荃灣及上水線，分別於上水廣場、荃灣德華公園、綠楊坊及葵芳等設有上車站，由荃灣出發車程約50分鐘。即日起無論是荃灣或上水線都有搭乘優惠，荃灣出發成人單程票價由原價$30減至$20，上水出發成人則減至$10，持有樂悠咭的長者同時可享$5乘車優惠，性價比甚高，是避開繁忙口岸人潮的一個好方法。

 

文錦渡快線︰荃灣線⇌文錦渡口岸

  • 上車地點：荃灣綠楊坊、荃灣德華公園、葵芳站
  • 運行時間：8am-8:30pm（每30分鐘一班車）
  • 車程︰約50分鐘
  • 優惠價︰長者持樂悠咭$5；成人$20（原價$30）

文錦渡快線︰上水線⇌文錦渡口岸

  • 上車地點：上水廣場、鳳溪
  • 運行時間：6:55am-9:40pm（每5至10分鐘一班車）
  • 車程︰約8分鐘
  • 優惠價︰長者持樂悠咭$5；成人$10（原價$20）

資料來源︰深圳大灣區好去處開心share粵港直通巴＠微信華通旅行網＠小紅書

延伸閱讀︰深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿

