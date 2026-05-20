會思辨人形講解機械人 亮相哈工大航天館｜聚焦哈工大

哈爾濱工業大學作為內地頂尖「雙一流」高校之一，以航天、機械人等硬核科技支撐國之重器。開此專欄，意在向香江各界展現其科研實力與育人成果，搭建交流橋樑。

會思辨的人形講解機械人亮相哈工大航天館。

近日，哈爾濱工業大學航天館迎來一位特殊「講解員」——一款能夠引路、對話、講解，能與觀眾展開辯論，甚至用肢體語言配合表達的人形講解機械人。

「能帶我看看航天館的返回艙嗎？」收到指令後，機械人會思考應答，同時用肢體語言配合表達，「好的，請跟我來，小心腳下，請往左轉……」

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「感知—認知—行動」一體化

據了解，機械人由哈工大賽爾實驗室研發、搭載於樂聚「夸父5」機械人平台，融合了高性能語音識別、大語言模型與自主導航技術，其判斷力來自哈工大自行研發的「木牛」具身智能大模型和「風箏」航天知識大模型，實現了展區的自主巡講與高效人機互動，提升了參觀體驗的互動性與趣味性。

關注過「2026中國科幻大會」的朋友們，對「木牛」具身智能大模型可能並不陌生，該模型曾搭載機械人亮相會場——兩台機械人辯論你來我往、難分伯仲，展示了一場精彩的智能辯論場景。

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哈工大計算學部社會計算與交互機器人研究中心張偉男教授介紹，這場邏輯嚴密、交互自然、動作閉環聯動的精彩展示，核心正是團隊研發的「木牛」具身智能大模型。

「不同類型、不同尺寸的機械人，須在統一智能中樞調度下實現高效協同。」據張偉男教授介紹，這套系統基於多模態機器腦與辯論算法，融合事實圖譜與情感計算，可有效克服大模型立場同質化與人類偏好誤差，支撐機械人完成觀點均衡的智能辯論，並搭配手勢、姿態等自然動作，實現「感知—認知—行動」一體化。

機械人在哈爾濱工業大學航天館為參觀人員講解。

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哈工大計算學部教授馮驍騁介紹，「風箏」航天知識大模型由專業的領域數據分階段訓練，擁有完備的航天知識體系和2萬多個專業衛星構件數據。針對航天的專業化場景，團隊內置了知識校驗機制，可自動針對用戶的錯誤訊息進行糾正，給出準確分數，確保整個回答過程安全可靠。這次亮相讓更多學生可以看到人工智慧和航天的結合，體現未來航天技術的發展趨勢。

硬件方面，這款機械人採用模塊化設計，集成了一體化關節、通用上肢、感知等模塊，支持多傳感器融合與實時數據處理，能夠適應複雜多變的環境需求。此類巡邏講解機械人已廣泛應用於公共服務、科技展覽等場景。

文：哈爾濱工業大學全媒體中心記者李雙余

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