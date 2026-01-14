「哈工大—劍橋—牛津盃」冰上龍舟賽開賽｜聚焦哈工大

哈爾濱工業大學作為內地頂尖「雙一流」高校之一，以航天、機械人等硬核科技支撐國之重器。開此專欄，意在向香港各界展現其科研實力與育人成果，搭建交流橋樑。

1月10日，由哈爾濱工業大學主辦的「哈工大—劍橋—牛津（哈劍牛）盃」冰上龍舟國際友誼賽開幕。來自牛津大學、劍橋大學，北京大學、清華大學、哈爾濱工業大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學、西安交通大學C9聯盟高校，以及香港中文大學、香港科技大學、澳門大學的14支隊伍參賽，中外青年學子在松花江畔同舟共濟、奮勇爭先。

開幕式現場

隨着一聲激昂的鑼聲，冰上龍舟賽正式拉開帷幕。鼓聲激昂、節奏鏗鏘。一支支冰整齊起落，有力地鑿向松花江冰面，各代表隊的龍舟破風疾馳，也引來觀眾陣陣熱烈的加油吶喊。

「冰上龍舟讓我親身感受到中國傳統體育運動的智慧與活力。」牛津大學學生丹尼爾．福蘭說，「期待今年夏天，哈工大的學生可以來到英國一起體驗賽艇運動！」

「我覺得冰上龍舟是一項非常能夠展示我們青年朝氣蓬勃、奮勇爭先風貌的運動，很考驗大家的爆發力和耐力。」北京大學學生黃逸涵感慨說，激烈的競賽氛圍更磨礪了體育精神。

澳門大學學生李淳堇首次來到哈爾濱，既沉醉於冰上龍舟的新奇有趣，也在與頂尖高校學子的交流中收穫滿滿，「期待未來能夠與新朋友們保持聯繫、相互學習，讓文明交融不斷延續。」

深化中外交流好機會

「冰上龍舟讓我感受到體育真的能讓世界『零距離』！」代表運動員宣誓的哈工大學子那博識說，這已是他第三年參加冰上龍舟賽。「此前是與其他C9高校師生以冰上龍舟為媒介進行交流，今年更是新增了來自牛津大學、劍橋大學這兩間世界名校的學生和港澳地區高校學生，哈工大越來越國際化的體育氛圍，為我們提供了文化交流、文明互鑑的好機會！」

「龍舟在中國傳統文化中是『團結、奮進、卓越』的載體，與英國崇尚的『勇氣、禮貌和擔當』的精神內核高度一致。」哈工大校黨委書記陳杰表示，希望跨越時空的龍舟文化續寫兩國「以團結凝聚力量，以奮進詮釋擔當」的精神共鳴，成為文化交流互鑑、服務人類文明延續的「方舟」，推動兩國青年攜手書寫美美與共的時代新篇。

冰上龍舟賽之外，此次中英青年文化交流周還陸續開展中英高校青年論壇、哈工大博物館及航天館參觀、哈工大交通科學與工程學院未來交通國際創新平台參觀、北國冰雪民俗互動體驗工作坊等活動。

「我們看到哈工大創造了很多高水平科研成果，為中國航天事業作出了很大貢獻，培養了許多優秀學生。」劍橋大學學生哈里森．麥克斯威尼在參觀哈工大航天館、博物館後對哈工大的科研成果與育人成效讚歎不已。

文：哈爾濱工業大學全媒體中心記者闞思邈、李雙余

