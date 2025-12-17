Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈工大與中國農科院 共建農業人工智能學院｜聚焦哈工大

高等教育
更新時間：10:51 2025-12-17 HKT
發佈時間：10:51 2025-12-17 HKT

哈爾濱工業大學近日與中國農業科學院（以下簡稱「中國農科院」）簽署戰略合作協議，共建農業人工智能學院。協議簽署前，農業農村部黨組書記、部長韓俊會見哈工大校黨委書記陳杰、校長韓杰才，雙方進行了工作交流。

農業農村部黨組成員、中國農科院院長黃三文，中國農科院黨組書記楊振海、農業農村部辦公廳主任劉明國、科學技術司司長周雲龍，中國農科院副院長葉玉江、孫坦、中國農科院辦公室主任孫君茂、科技管理局局長李新海、重大任務局局長錢萬強、研究生院黨委書記姜梅林、農業基因組研究所所長王桂榮、重大任務局副局長柴秀娟、哈工大副校長沈毅等參加會見簽約活動。

韓俊表示，人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，在農業農村領域應用空間和潛力很大。哈工大在人工智能等領域優勢突出，與中國農科院深化農業人工智能合作意義重大、大有可為。希望雙方聚焦實現高水平農業科技自立自強戰略目標，以共建學院為切入點，全方位深化合作，整合優勢資源和研究力量，聚焦底盤技術、通用大模型、成套智能裝備等領域，開展有組織的聯合攻關，豐富拓展應用場景，加快推動人工智能在農業農村領域研發應用，探索高校與科研院所合作辦學新機制，共同培養高層次農業科技人才。

培養高層次農業科技人才

農業農村部黨組書記、部長韓俊（右二）會見哈工大校黨委書記陳杰（左二）、校長韓杰才（左一）一行。哈工大提供
農業農村部黨組書記、部長韓俊（右二）會見哈工大校黨委書記陳杰（左二）、校長韓杰才（左一）一行。哈工大提供

陳杰、韓杰才介紹了近年來哈工大發揮工科集群優勢、推進工農互促共融和助力鄉村全面振興等方面取得的進展成效，並表示農業人工智能學院的成立是貫徹落實黨的二十屆三中、四中全會精神，推進教育科技人才在農業農村領域一體發展的重要舉措，也是促進人工智能與農業強國戰略深度結合的一項重要改革探索，將以共建學院為契機，攜手打造農業科技人才培養新範式，聚焦生物育種、智能裝備、智慧農場等重點領域協同發力，加快農業原始創新和關鍵核心技術攻關，培育農業新質生產力，助力培育壯大農業新興產業和未來產業，為保障國家糧食安全、加快農業農村現代化，貢獻哈工大的智慧和力量。

「開啟服務強國建設新征程，哈工大與中國農科院有着共同的使命、共同的機緣、共同的擔當、共同的機遇、共同的追求。」雙方圍繞打造農業與人工智能協同創新的新高地、以學科交叉融合為支撐夯實農業人工智能發展根基、協同培育農業人工智能複合人才、以產業需求為導向搭建人工智能創新體系和成果應用推廣體系等方面，進行了深入交流。

簽約儀式和座談交流前，陳杰、韓杰才一行在中國農科院進行調研，詳細了解中國農科院的發展歷史、發展成就和國家農作物種質資源庫建設歷程、農作物種質資源普查收集與保護利用情況，實地察看種質資源實物展示。

文：哈爾濱工業大學全媒體中心記者商艷凱、李雙余

