哈工大以AI播種「農業未來」｜聚焦哈工大

哈爾濱工業大學作為內地頂尖「雙一流」高校之一，以航天、機械人等硬核科技支撐國之重器。開此專欄，意在向香港各界展現其科研實力與育人成果，搭建交流橋樑。

春日黑土地，不見傳統農耕的忙碌身影，一台台智能設備穿梭田間，AI技術正為古老農耕注入新活力。

哈爾濱工業大學正採用一系列硬核AI技術，在黑土地上播種出農業現代化的新希望，從田間作業、育種科研到產業加工，全鏈條激活農業新質生產力。

「天工開悟」盡顯智慧

自走式智能機械人在田間作業。

在黑龍江多地農場，自走式智能激光除草機械人成了田間「新農夫」。「0.3秒內就能識別、定位、灼燒雜草，識別率超過95%，還能自主迭代升級，越用越『聰明』。」哈工大付宜利教授團隊副研究員張松源介紹，這項「AI＋激光＋機械人」技術，大幅減少化學除草劑使用，讓綠色農業照進現實。

育種科研領域，AI技術同樣實現突破性進展。哈工大王亞東教授團隊與農科院黃三文院士課題組聯合發布植物星球計劃，雙方深度合作研發的植物基因組基底大模型進展迅速，有望推動育種科研實現由被動觀察自然向主動設計生命的範式躍遷，為黑土地優質作物培育築牢科技根基。

從田間管護到全域種植，哈工大「天工開悟」農業大模型盡顯智慧。作為中國內地首個備案農業大模型，其斬獲英國國際發明展鑽石獎，還入選「中國—上海合作組織數字技術工具箱」。

「模型整合多維度農業知識，能精準預測24種作物生長，已服務龍江逾百萬畝土地，助力產量提升5%、成本降低10%。」團隊副教授姜京池如是說。

智慧農機同樣大展身手，搭載自主導航系統的農機精準作業，農業無人機高效噴藥，哈工大姚蔚然教授團隊研發的智慧方案，實現「耕、種、管、收」一體化，累計服務九億畝次，節省人工70%，讓農民實現「雲端種地」。

全產業鏈賦能升級

不止於種植前端，AI技術更深度賦能農產品精深加工與產業鏈升級。哈工大王振宇教授團隊研發的智能萃取分離系統，終端分離物質活性和純度遠超國際標準，已轉化專利48項。

王振宇表示，「我們正加快生物活性物質生產線建設，未來讓更多高附加值龍江農產品走向市場。」。

紮根龍江大地，回應國家所需，在哈工大還有更多硬核科技正在助力書寫「農業未來」的嶄新答卷：哈工大生命科學和醫學學部生命科學中心黃志偉教授團隊研發的基因編輯RAD系統走出實驗室，在玉米、大豆、豬、兔等物種中實現精準編輯；劉劼教授帶領團隊規劃推進新能源農機與農業智能機械人中試平台（中試數據訓練基地）建設，努力打通智能農機裝備、農業機械人及農業人工智能等農業科技推廣的「最後一公里」……

從田間智能作業、育種科研革新到全鏈條科技賦能，哈工大以AI技術深耕黑土地，為農業新質生產力發展提供強勁支撐，也讓中國北方糧倉的現代化之路越走越寬。

文：哈爾濱工業大學全媒體中心記者闞思邈、李雙余

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