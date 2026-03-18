哈工大研究員冷曉琨：把初心編碼進機械人核心指令集｜聚焦哈工大

哈爾濱工業大學作為內地頂尖「雙一流」高校之一，以航天、機械人等硬核科技支撐國之重器。開此專欄，意在向香港各界展現其科研實力與育人成果，搭建交流橋樑。

科技強國，靠的就是一代又一代的科學家前赴後繼、接續奮鬥。在機械（器）人領域有這樣的一位年輕科學家——哈爾濱工業大學計數學部研究員、「樂聚機器人」創始人冷曉琨，他把初心編碼進了機械人的核心指令集。

冷曉琨鑽研機械人。

「我10多歲時，就特別愛看機械人動畫片，那時候課桌抽屜裏都是我畫的機械人關節的草稿圖。」冷曉琨說，「我一直在幻想，我設計的機械人能在現實中站起來，能走、能跑，這是我很久以來的一個夢想，一個關於機械人的夢想。」

作為一名90後，冷曉琨在中學時代就迷上了機械人。在拿到「全國機器人」大賽亞軍後，他被保送進了哈工大。在他看來，這裏是中國機械人研發的高地。一入學，冷曉琨就盯上了學校的機械人研發小組。但是這個小組門檻很高，必須是大三、大四的「老生」才能加入。

「那時候就天天去磨。老師就說，『你進來先跟着學吧。』」冷曉琨回憶道。沒過多久，他就迎來了自己追夢路上的第一個挑戰——他們的研發小組要帶機械人參加2012年的央視春晚。

「那時候的機械人技術還沒那麼成熟，你很難讓機械人保持穩定。」在春晚綵排現場，出現了機械人「罷工」的狀況，多個機械人在舞蹈過程中宕機了。大家在現場反覆測試，專門製作了一個中繼放大器，才解決了信號干擾問題。機械人舞蹈為全國觀眾呈現了精彩的表演。然而，質疑也隨之而來。

「我們上春晚的機械人本體是國外的，但是當時我們原以為這是一個很正常的事情，因為我們就是做軟體開發的。表揚很多，但爭議之後批評的聲音也很大，所以就是從那之後，我們幾個人說要不要試一試，做人形機械人本體硬體，從硬體到軟體全部解決掉。」

「自主研發」追夢之旅

冷曉琨與機械人「夸父」。

2015年，在哈工大校方的支持下，冷曉琨和幾位志同道合的校友，創辦了機械人公司。懷着科技報國的信念，他們開啟了自主研發機械人的艱難追夢之旅。那時，人形機械人還是一個極冷門的賽道，冷曉琨和創業夥伴們最初面對的是市場的冷遇和投資人的質疑。

他制訂了「兩條腿走路」的發展規劃。「先做好小型機械人的產業化落地，保持穩定的收入，先讓公司活下去，把我們現有的人形機械人技術先沉澱到一個小人形機械人身上去，一邊去賣這個，再把收入投入到我們大人形機械人研發中來。」2018年，冷曉琨率領團隊開始全尺寸人形機械人的研發。

這註定是一條充滿荊棘與挑戰的艱辛旅程。冷曉琨一頭扎進實驗室，一遍又一遍地試錯，推倒重來。「你能看到我們實驗室的單一個關節就好幾筐，都是不斷地壞，壞了之後優化、壞了之後優化，優化到現在出來的。」

2023年，機械人行業迎來了蓬勃發展的機遇期，冷曉琨率領他的本土科研團隊，實現了一體化關節運控演算法等關鍵核心技術的突破。同年12月，國內首款可跳躍、可適應多地形行走的開源鴻蒙機械人「夸父」正式發布。

現在「夸父」的身影越來越多地出現在各種應用場景，2025年全年，「夸父」機械人累計交付數千台。歷經10年拼搏，冷曉琨和他的夥伴們終於闖進了機械人的星辰大海。

文：哈爾濱工業大學全媒體中心記者闞思邈、李雙余

延伸閱讀：

「哈工大—劍橋—牛津盃」冰上龍舟賽開賽｜聚焦哈工大

哈工大與中國農科院 共建農業人工智能學院｜聚焦哈工大

學位評價改革破冰 實踐成果首獲博士認證｜聚焦哈工大