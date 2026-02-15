Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星級大搜查丨唐碧霞預測八位紅星馬年運勢 炎明熹財運旺MC慎防桃色 鍾柔美或被伴侶拖累

星級大搜查
更新時間：09:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-15 HKT

過去的2025蛇年不少藝人都成為話題焦點，而2026馬年他們的運勢又如何？今集《星級大搜查》找出8位過去一年話題性高的藝人供堪輿學家唐碧霞師傅深入分析，根據網上資料所得有關他們的出生日期，讓唐碧霞師傅看看他們在馬年的運程起伏，當中有人事業愛情兩得意，亦有人需步步為營，謹慎應對。

佘詩曼（生肖兔）：名氣登頂 桃花旺盛

佘詩曼年初因《新聞女王2》成為四屆視后，在2026馬年她事業上依然當旺。唐碧霞師傅指出，佘詩曼的八字屬木，2026年正行「食神傷官」年份，這對從事演藝事業的人來說是大利名氣的吉兆，預示著她將有更多出色的代表作問世，人氣再度飆升。從2018年起，她便走在「食傷生財」的大運上，意味著能憑藉名氣帶動財富增長，加上八字中帶有偏財星，其「小富婆」的地位將更加穩固。

然而，事業得意，感情生活亦同樣精彩。2026年對屬兔的她來說是桃花極其旺盛的一年，不僅有「天喜桃花星」這顆正桃花，更有「咸池桃花星」加持，桃花運勢銳不可擋。這對於藝人來說能增強觀眾緣，但同時也可能帶來複雜的感情問題。唐碧霞師傅提醒，佘詩曼有機會認識年紀比自己輕的男士，但必須妥善處理感情關係，避免口舌是非，方能安然度過。

宣萱（生肖狗）：地位提升 姻緣駕到

屬狗的宣萱，去年《尋秦記》上映至今成績亮眼，2026年將是她充滿機遇的一年。唐碧霞師傅分析，宣萱的八字為庚午日生於申月，屬於「身強」的命格，個性獨立自主，有原則。2026年對她而言是「官殺」年份，對於女性命格，這代表著地位的提升，有機會獲得獎項肯定，收穫外界的認可。

事業之外，感情亦是重點。2026年是宣萱的姻緣年，桃花運相當重，是尋覓真命天子的好時機。唐碧霞師傅指，若宣萱錯過2026和2027年遇上的姻緣，之後的姻緣運將會減弱。不過，由於庚金日出世的人對伴侶要求較高，唐碧霞師傅建議宣萱若覓得心上人，最好低調處理，並多加包容，感情生活定能甜蜜溫馨。此外，「驛馬星」強勁預示著她將有更多向外發展和賺錢的機會，但同時需注意交通安全，提防手腳受傷。

陳曉華（生肖狗）：事業亮眼 靜待良緣

TVB花旦陳曉華在2026年的事業運將相當亮眼。唐碧霞師傅指出，雖然她的八字出現「子午相沖」，直沖夫妻宮，意味著感情關係容易出現變化，但這一年對其演藝事業卻是絕佳的提升期。2026年正值「食神傷官」年份，能讓身為明星的她才華盡顯，更容易被觀眾看見，新聞及曝光率都會大增。

感情方面，由於夫妻宮受沖，唐碧霞師傅建議她尋找「不正常姻緣」，例如與年長十年以上、曾離婚或比自己年輕的對象，甚至是異地戀，關係會更為穩定。即使2026年感情出現波折，也不必過於擔心，因為在2028至2030年期間，她的姻緣運依然不俗，屆時將不乏追求者。

李龍基（生肖虎）：健康預警 感情不穩

年屆75歲的李龍基，去年宣布與未婚妻王青霞分手，2026年他需特別關注健康與感情運。唐碧霞師傅分析：「佢而家呢十年，由2023年開始，就係行緊一個午火嘅大運，所以由2023年去到呢一個2033年之間，亦都代表住子午相沖，沖正咗佢日柱，咁樣代表住夫妻宮，所以感情啊各方面就非常地唔穩定，成日都有分分合合嘅跡象。」而2026馬年，此相沖之力更為猛烈，婚姻宮受到嚴重衝擊，感情問題需格外留神。

更重要的是，日柱受沖也直接影響健康。唐碧霞師傅發出預警，李龍基需注意屬「水」的器官，如腎臟、膀胱、泌尿及生殖系統；同時也要留意屬「火」的部位，如眼睛、心臟和血液循環系統。這一年，健康將是他最重要的課題。

MC張天賦（生肖鼠）：財來財去 慎防桃色

MC張天賦在2026年將面臨財運與感情的雙重考驗。唐碧霞師傅指出，MC的八字「金寒水冷」，聰明且富藝術才華，但命格有「財來財去」之象，雖能賺錢，卻不易守財。2026年是丙午年，對他而言是「全財」之年，意味著金錢與女人的機遇都很多。

然而，這一年他同時「犯太歲」，財運可能大起大落，有機會因大膽投資而大賺，亦可能因此破財。此外，其八字中的「紅艷煞」在2026年依然強勁，代表容易捲入桃色糾紛或因感情而惹上是非麻煩。唐碧霞師傅建議他專注於香港或東南面發展，並可嘗試影視拍攝，或能開闢比唱歌更賺錢的道路，但理財和處理感情問題將是他全年的核心功課。

炎明熹（生肖雞）：財運雖旺 小心理財

去年離開TVB的炎明熹(Gigi) ，財運在2026年持續向好，但亦有隱憂。唐碧霞師傅分析，炎明熹的八字屬水且身強，為人理智聰明，從18歲到28歲正行財運，特別在2025及2026年，正財、偏財俱旺，是搵錢的好時機。

不過，她的大運中出現「劫財星」，意味著賺來的錢財容易被身邊人瓜分或需要分享。因此，唐碧霞師傅強烈建議炎明熹在這段黃金賺錢期學會理財，或將錢財交由家人代為儲蓄。在事業發展方向上，由於其八字忌金水，應避免到寒冷的北方地區發展，相對溫暖的大灣區會更適合她。唐碧霞師傅指出：「如果大灣區嘅話呢就稍微好啲，因為譬如深圳，或者廣州等地區，比較熱少少啦，所以亦都比較適合佢。」

鍾柔美（生肖狗）：運勢兩極 視乎時辰

鍾柔美(Yumi)去年因桃色新聞成為話題人物，2026年的運勢則呈現兩極化的可能，關鍵在於其出生時辰。唐碧霞師傅解釋，鍾柔美的八字「官星天透地藏」，天生姻緣旺盛，但亦有因伴侶而令名譽受損的風險。
若鍾柔美於晚上9點至早上7點之間出生，八字「身強」，則2026年的「食神傷官」運將助她名氣上漲，作品備受矚目。反之，若為「身弱」，2026年則可能成為是非口舌纏身、負面新聞頻發的年份，個人將承受巨大壓力。唐碧霞師傅建議，若屬後者，鍾柔美應多向女性長輩或朋友請教，運用智慧化解危機。

葉蒨文（生肖猴）：辛勞得財 提防爭夫

TVB上位小花葉蒨文去年認愛GM曾展望，事業及愛情皆有當旺。而2026年將是葉蒨文「辛苦得財」的一年，多勞多得，演藝事業發展相當不錯。然而，感情方面卻暗藏危機。唐碧霞師傅指出，2026年其夫妻宮出現「子午相沖」，感情狀態會有變化，如拍拖、同居或結婚。

最大的警示來自於「姊妹爭夫」的格局，唐碧霞師傅強烈建議她將戀情低調處理，切勿帶男友與閨密見面，以免橫生枝節。此外，她的命格顯示在感情中傾向付出更多，且容易被多才多藝或樣貌出眾的男士吸引，這也增加了陷入三角關係的風險。與陳曉華相似，選擇「不正常姻緣」將有助於她未來婚姻的穩定。

你又有否留意偶像及自己的馬年運勢？不妨留言跟《星級大搜查》分享。

