星級大搜查丨好運降臨有預兆？佘詩曼靠一招再爆紅 MIRROR成員揭行運指標 附馬年開運化煞錦囊

人人渴望行好運，但當衰運殺到，又該如何自處？《星級大搜查》今集請來黃宗澤、佘詩曼、高海寧、張曦雯、MIRROR成員Lokman、Tiger等一眾紅星，大談各自對行好運、行衰運的看法，以及分享獨門趨吉避凶招數。《星級大搜查》更邀得玄學家區仲德師傅，為觀眾拆解馬年運勢，並指點大家如何「踢走」衰運，迎接好運年！

明星大談「好運預兆」

好運來臨時，原來身體和生活細節都會發出信號！高海寧笑言，當聽到很多人讚自己「靚咗」，有「行運樣」時，便覺得是好運的象徵。MIRROR成員Lokman及Tiger則認為，出門遇上連串綠燈，或等電梯時「一撳即到」，就是當天順利的預兆。Amy Lo的指標則非常貼地，她笑說：「攞條電線出嚟，跟住我就盲插落去插頭度，一插，啱咗！我就知嗰日行好運喇！」

對於四屆視后佘詩曼來說，「運」就是一種強烈的直覺。她透露，在接到《延禧攻略》和《新聞女王》的劇本時，都有一種「非常有追看性」的感覺，結果兩劇皆爆紅，證明她的「好運Feel」相當準確！

跌首飾、行錯路成衰運警號？

而所謂「衰運」，在明星眼中又是怎樣的？陳懿德就分享過一次經歷，指自己曾在一晚內食出兩鋪「十三么」，結果自覺耗盡所有運氣，之後足足倒楣了大半年。黃宗澤（Bosco）笑言，最明顯是「成日唔見嘢」，例如戒指、首飾等；何廣沛則心有戚戚焉，表示會連續幾日心緒不靈、記錯路，感覺「印堂發黑」，不敢亂下決定。陳曉華與葉巧琳則認為，行衰運時負能量會特別強，思想變得偏激。

儘管衰運來臨時各有前因，但眾星不約而同地指出，「心態」是扭轉乾坤的最強武器。黃宗澤、張曦雯、佘詩曼、蔣祖曼及蕭正楠等均深信「吸引力法則」，認為越是唉聲嘆氣，衰運只會越纏越緊。黃宗澤強調：「一個人嘅能量係大於一切，你只要個人開心，好多開心事會接近你。」張曦雯亦表示，即使遇上逆境，也會視之為人生課題，絕口不提「行衰運」，以免吸引負能量。

藝人開運方法大公開

一眾藝人分享了各自的開運方法，大致可分為「心態派」、「行動派」及「求助派」。「心態派」的藝人，如黃宗澤、張曦雯及佘詩曼，普遍相信保持正面思想和吸引力法則的重要性；蕭正楠、黃翠如、曾展望及葉蒨文亦強調要樂觀面對、心存感恩並多點笑容。至於「行動派」，則各有獨門秘方：葉巧琳會用碌柚葉沖涼和燒艾草，傅嘉莉則會沖鹽水涼，吳業坤堅持年廿八用碌柚葉及大吉水洗邋遢，而鄭俊弘則透過每晚靜坐十分鐘來沉澱心靈。「求助派」則認為尋求外力支持相當重要，例如陳松伶和黃翠如會多與家人相處以凝聚力量，何廣沛在運滯時更會依賴另一半幫忙做決定。

想知馬年如何趨吉避凶？玄學家區仲德師傅為大家指點迷津。

玄學家區仲德師傅提醒，2026馬年有四個生肖需要特別注意犯太歲的問題。

行衰運有樣睇

對於如何趨吉避凶，玄學家區仲德師傅則從玄學角度提供了更具體的建議。他指出，當一個人印堂、鼻頭、下巴等位置氣色變得暗啞發黑，便可能是衰運漸近的先兆。要改善運勢，區師傅建議，除了拜太歲、佩戴開光飾物等傳統方法外，亦可從家居風水著手。2026馬年的太歲位於正南方，歲破位則在正北方，應避免在這兩個方位動土或長期坐臥。

馬年四個生肖犯太歲

區仲德師傅亦特別提醒，馬年有四個生肖犯太歲，需要格外留神。屬馬者為「值太歲」及「刑太歲」，容易受傷，感情亦多有困擾；屬鼠者「沖太歲」，凶險較多，容易破財及多病痛；屬牛者「害太歲」，需注意人際關係並提防小人；而屬兔者則為「破太歲」，人際關係易生破裂，財運亦會受損。光猛明亮，可放置長明燈催旺運勢。區仲德師傅建議，以上生肖的朋友可佩戴屬羊或屬豬的飾物作化解，並多穿藍色或綠色的衣服。當然，最重要的還是要心境開朗，多做善事，自然能趨吉避凶，事事順利。

