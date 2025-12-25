星級大搜查丨明星聖誕驚魂騎呢禮物大晒冷！陳曉華收XX嗌離譜 陳凱詠收抽氣扇最後咁解決？

普天同慶的聖誕節，交換禮物是大家最期待的環節，拆開禮物的一刻，可能是驚喜，也可能是「驚嚇」！今集「星級大搜查」趁聖誕節，為大家搜查一下明星們收過最難忘的聖誕禮物，沒想到許多明星都收過令人哭笑不得的「騎呢」禮物，當中廁紙、臘腸、抽氣扇，甚至痔瘡膏都榜上有名，創意十足！

廁紙竟是騎呢禮物大熱門？

聖誕節交換禮物時，總有人喜歡惡搞，送出一些騎呢禮物。令人意想不到的是，廁紙竟然是眾多明星共同的「噩夢」。陳曉華無奈表示自己收過「一卷廁紙」，大呼：「離晒大譜」，她在鏡頭前大表不滿：「都唔買齊十卷畀我，要買一卷廁紙畀我，真係好離譜。」李佳芯亦見證藏在廁紙筒裡的現金券，出現在聖誕派對交換禮物環節中。

草蜢在收騎呢聖誕禮物方面，也有心得。蔡一傑表示：「最特別嗰啲禮物，通常都係唔應節嗰啲……兩卷廁紙，一係就一個痰罐刷。」蘇志威笑言早年仍流行曬相的年代，年年都會收到相架作為聖誕禮物，他無奈表示：「我屋企最多相架。」

葉蒨文聖誕收零包裝臘腸

除了實用的廁紙，有些食物也被明星分類為「騎呢禮物」的選擇。葉蒨文分享，自己曾收到12條沒有任何包裝的臘腸，相當「有份量」。陳凱詠則收過更實際的禮物，「最騎呢嗰啲送個抽氣扇畀你，唔知做咩……純粹要你拎返屋企。仲有幾袋米囉，應該大家都試過。」讓她感到莫名其妙。

何廣沛聖誕獲贈公事包極無奈

不過，要數最爆笑的聖誕禮物，非譚旻萱收到的「痔瘡膏」莫屬。她表示，朋友非常有心思地將禮物包裝成一部單車的樣子，讓她滿心歡喜地拆了半個鐘，最後發現竟是一支痔瘡膏，讓她哭笑不得。而高海寧則收過廁所除味香劑，雖然具實用性，但並不是聖誕節會想收到的禮物。何廣沛也有得物無所用的經驗，他曾在聖誕節收到朋友贈送的公事包，作為明星的他笑言：「真係西裝友中環返工拎住嗰啲公事包，我收到係諗『點用呀』……完全用唔着呀，我唔會自己襯到套衫用到公事包囉！」

任達華黎諾懿收子女窩心禮物

明星們也收過不少溫馨窩心的聖誕禮物，任達華甜絲絲地表示，收過最好的禮物是女兒任晴佳送的85%黑朱古力，因為女兒知道他的喜好，「已經好甜。」黎諾懿則認為，最好的禮物是在12月出生的細仔「小冬牛」，是上天賜予的最珍貴禮物。而關嘉敏就笑言，「因為我真係好Dry」，所以收到潤膚產品作為聖誕禮物最開心，因為一定用到。

高海寧想贈佘詩曼聖誕禮物

至於今年聖誕節最想送禮物給誰，明星們也各有想法。高海寧最想送戒指給佘詩曼，「今年我覺得要送畀Man姐，一啲佢會戴嘅嘢，譬如戒指。原因係佢有講過，佢唔戴戒指出街，會周身唔聚財，佢會專登返去戴返隻戒指先出門口，送戒指亦可以令佢一戴住就諗起我！」

王敏奕則想送個「男朋友」給仍然單身的好友糖妹（黃山怡），「但係買唔到，所以好難呀！」而蘇志威則想將一支桌球桿送給張智霖，「因為佢而家打返桌球。」最浪漫的莫過於陳豪，他希望送一個「二人之旅」給太太陳茵媺，讓她可以好好放假休息。

看來，無論是窩心還是搞怪，聖誕禮物總能帶來不少難忘的回憶。今年聖誕節你收的禮物有否中伏？留言向《星級大搜查》分享吧！

