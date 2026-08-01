新皇崗口岸 ‧ 多圖｜內部設施曝光！ 9層多層式設計 設134條「合作查驗」自動通道 過關僅須5分鐘

《皇崗口岸港方口岸區條例》於7月31日生效，當天凌晨零時起，皇崗口岸的港方口岸區已正式交付香港特區政府管轄。《星島》記者今日（8月1日）實地參觀新皇崗口岸。新口岸旅檢大樓採用「一地兩檢」模式，設置134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱，通關時間僅須約5分鐘；而新皇崗口岸設置設置26個私家車及過境巴士檢查亭，車輛司機則駕駛車輛進入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」安排。

新皇崗口岸｜天花板以深圳市花「簕杜鵑」為原型

新皇崗口岸目前主體建築、裝修及室外配套設施已基本完工，通關查驗設備正在進行最後的安裝調試。大樓內部裝修極具心思，天花板設計以深圳市花「簕杜鵑」為原型，並以暖色調為主。而最受注目的，莫過於5樓入境大廳內的30根「異形雙曲造型柱」。

新皇崗口岸｜口岸聯檢大樓多層式設計共9層

新皇崗口岸佔地面積約8.75公頃，口岸聯檢大樓以多層式設計，總建築面積約69萬平方米，當中港方口岸區約佔25萬平方米。聯檢大樓共9層，地上5層主要為旅客及跨境車輛的出入境樓層和港方的公共運輸交匯處；地下4層主要為深方的公共運輸交匯處以及停車場。

新皇崗口岸｜5樓設134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱

新口岸將由以往的「兩地兩檢」改為「一地兩檢」，採用「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。新旅檢大樓在5樓設置134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱，已登記的旅客未來只需排一次隊、接受一次證件查驗，即可一併完成深港兩地的出入境手續，過關時間將由以往30分鐘，大減至5分鐘。至於傳統人工櫃枱，出入境雙方會在口岸邊界線上並排設置68個傳統人工櫃枱。

口岸聯檢大樓以多層式設計，總建築面積約69萬平方米。

出入境大堂寬敞。

設有跨境巴士上客區。

大堂指示清晰。

新皇崗口岸｜「五方查驗」安排 推「聯合一站式」車道查驗模式

新皇崗口岸設置設置26個私家車及過境巴士檢查亭。除車輛司機外，一般乘客需下車檢驗，私家車乘客前往隨車人員驗放廳，過境巴士乘客前往旅客出境大堂辦理旅檢手續。而車輛司機則駕駛車輛進入「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」安排。

司機駕車經過時，只需透過「信息採集一體機」一次過完成體溫、證件、容貌及指紋採集，該機器會按各自部門的職能，將所採集的資料傳送至香港及深圳五個不同的清關、出入境及檢疫部門進行出入境查驗，包括：深圳出入境邊防檢查總站、深圳海關、海關、衞生署及入境事務處。

軌道交通配套方面，預計新口岸未來將連接5條鐵路及地鐵綫路，其中包括現有的深圳地鐵7號綫，以及規劃中的深圳地鐵20號綫、22號綫與高鐵系統。而在香港方面的鐵路接駁，新皇崗口岸有望連接預計於2034年落成的港鐵北環綫支綫，並接通現時的屯馬綫和東鐵綫。

記者：李健威

攝影：汪旭峰



相關新聞：

新皇崗口岸｜入境處檢視口岸通關設施 為開通口岸做好準備

新皇崗口岸︱業界關注旅遊巴泊位 鄧炳強：大時節預留等候區疏導 確保上落區暢順

新皇崗口岸懶人包｜設134條「合作查驗」自動通道 5分鐘即可過關 一文睇清巴士小巴交通安排！

