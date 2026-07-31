新皇崗口岸懶人包｜設134條「合作查驗」自動通道 5分鐘即可過關 一文睇清巴士小巴交通安排！

《皇崗口岸港方口岸區條例》於7月31日生效，當天凌晨零時，皇崗口岸的港方口岸區已正式交付香港特區政府管轄。 新皇崗口岸將24小時通行，更採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，預計通關時間將由30分鐘大減至5分鐘。《星島頭條》整理通關模式、交通接駁等，一文睇清新皇崗口岸。

新皇崗口岸｜7.30簽署合作安排 港方口岸7.31交付

《深圳市人民政府與香港特別行政區政府關於在皇崗口岸實施「一地兩檢」的合作安排》簽署儀式昨日於政府總部舉行，由保安局局長鄧炳強及深圳市人民政府副市長羅晃浩代表簽署。保安局與深圳市人民政府口岸辦公室亦於同日簽署《關於皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區場地使用權協議》，由保安局副秘書長徐詩妍及深圳市人民政府口岸辦公室主任劉衛翔代表簽署。

相關新聞：

新皇崗口岸｜ 港深簽署「一地兩檢」合作安排 港方口岸區7.31起啟用

新皇崗口岸｜據悉入境處海關已準備人手周五進駐 擬8.21進行大型反恐演練

新皇崗口岸｜租賃期限至2047年 政府每年交1000元象徵式租金

《場地使用權協議》落實《授權決定》第三條的規定，特區政府以租賃方式取得港方口岸區的使用權，租賃期限自有關區域啓用之日起至2047年6月30日止。租賃期限屆滿，經全國人大常委會決定，可以續期。按港深雙方早前達成的共識，深圳市人民政府承擔整個皇崗口岸重建項目（包括港方口岸區）的設計及建造費用，特區政府每年向深圳市人民政府支付一千元人民幣象徵式租金。

新皇崗口岸｜採「一地兩檢」 過關縮短至約5分鐘

新口岸將由以往的「兩地兩檢」改為「一地兩檢」，採用「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，新皇崗口岸佔地約8.75萬平方米，總建築面積約69萬平方米，共有九層。未來將採用24小時運作及純旅檢定位，其通關設計容量約為每日20萬人次，較現時水平提升約四倍。

新旅檢大樓設置134條「合作查驗」自動通道及68個人工櫃枱，已登記的旅客未來只需排一次隊、接受一次證件查驗，即可一併完成深港兩地的出入境手續，預計可將通關時間由以往的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。

「皇巴士」將取消

此外，在「一地兩檢」的架構下，香港的本地公共交通工具可直接抵達聯檢大樓內的公共運輸交匯處，提供「點對點」的直達便利，現有作為口岸接駁功能的「皇巴」服務亦會隨之取消。

新皇崗口岸｜維持24小時全日通關

皇崗口岸是目前深圳與香港之間唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸。新口岸落成啟用後，將會繼續沿用現有的24小時全日通關模式。口岸的設計通關流量將提升至每日20萬人次，待港鐵北環線支線開通後，更可進一步增至每日30萬人次。

新皇崗口岸｜天花板以深圳市花「簕杜鵑」為原型 5樓有30根「異形雙曲造型柱」

新皇崗口岸目前主體建築、土建裝修及室外配套設施已基本完工，通關查驗設備正在進行最後的安裝調試。大樓內部的裝修極具心思，天花板設計以深圳市花「簕杜鵑」為原型，並以暖色調為主。而最受注目的，莫過於5樓入境大廳內的30根「異形雙曲造型柱」，獨特的幾何綫條大大豐富了吊頂的層次感。

新皇崗口岸｜7條專營巴士路線 接駁香港市區

為配合新口岸啟用，運輸署規劃了全新的公共交通方案，當中包括延伸3條現有巴士線及新增4條全新巴士線，未來可直達港九新界多個主要區域。

延伸服務之現有巴士路線

路線 起訖點 服務特點 城巴 976A 新田公共運輸交匯處 ⇄ 小西灣（藍灣半島） 總站延伸至新口岸，提升至全日服務 九巴 N73 新田公共運輸交匯處 ⇄ 沙田巿中心 總站延伸至新口岸，滿足深宵乘客需求 九巴 276B 天富 ⇄ 上水（彩園） 增設往來新口岸與天水圍/元朗的特別班次

全新開辦之巴士路線

路線起訖點 服務時間 / 途經 皇崗口岸 ⇄ 葵翠邨公共運輸交匯處 全日服務 皇崗口岸 ⇄ 啟德（世運道） 初期僅限繁忙時間服務，途經啟德體育園 皇崗口岸 ⇄ 烏溪沙站公共運輸交匯處 全日服務，覆蓋馬鞍山及科學園 皇崗口岸 ⇄ 青山灣巴士總站 週末及假日服務

相關報道：新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運

新皇崗口岸｜6條綠色專線小巴路線安排

現時以新田公共運輸交匯處及落馬洲管制站為終點的6條專線小巴，在新口岸啟用後將直接駛入聯檢大樓內的公共運輸交匯處，市民無須再轉乘皇巴接駁。

路線編號 起訖點 服務時段 備註 44B 元朗（新田） ⇄ 屯門站 日間 直接駛入新口岸 44B1 元朗（新田） ⇄ 屯門碼頭 日間 直接駛入新口岸 78 元朗（新田） ⇄ 八鄉路 日間 直接駛入新口岸 N44B 落馬洲管制站 ⇄ 屯門碼頭 通宵 終點站延伸至新口岸 79S 落馬洲管制站 ⇄ 天水圍 通宵 終點站延伸至新口岸 616S 落馬洲管制站 ⇄ 旺角 通宵 終點站延伸至新口岸；合資格長者用樂悠咭可享$2優惠

相關報道：新皇崗口岸計劃設6條專線小巴線！1條最受長者歡迎 全日或通宵來往旺角/屯門/元朗

新皇崗口岸｜出關接駁深圳地鐵7號線等多條鐵路

在新皇崗口岸的軌道交通配套方面，預計新口岸未來將連接5條鐵路及地鐵綫路，其中包括現有的深圳地鐵7號綫，以及規劃中的深圳地鐵20號綫、22號綫與高鐵系統。而在香港方面的鐵路接駁，新皇崗口岸有望連接預計於2034年落成的港鐵北環綫支綫，並接通現時的屯馬綫和東鐵綫。