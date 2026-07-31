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新皇崗口岸︱業界關注旅遊巴泊位 鄧炳強：大時節預留等候區疏導 確保上落區暢順

社會
更新時間：18:04 2026-07-31 HKT
發佈時間：18:04 2026-07-31 HKT

《皇崗口岸港方口岸區條例》今日（31日）生效，皇崗口岸的港方口岸區已交付香港特區政府管轄。保安局局長鄧炳強今早聯同跨部門團隊，前往新口岸大樓進行實地視察。他下午在撲滅罪行委員會會議後見記者，指當局會爭取時間，加快落實通關前準備工作，進行一系列測試，包括營運、公共交通、壓力、跨境大型聯合測試等，港深兩地政府會緊密合作，確保口岸運作條件成熟後，開通日期會適時公布。

港深聯合跨境演練涉逾萬人

被問到新口岸大樓現況，鄧炳強指整體來說大樓狀況良好，但就如其他建築物一般，仍然有一些執漏工作需要處理。另外，處理執漏工作的同時，口岸未來有20多種測試要做，如系統、人流、反恐等等，小測試可能有過百個，亦會與深方進行過萬人的跨境演練，若暢順會適時公布，強調開通須有序安全。

至於有旅遊巴泊車位問題，鄧炳強稱，聯檢大樓有足夠位置讓專營巴士和跨境巴士停泊，若遇上大時大節，政府已經在附近位置預留等候區，確保上落區暢順才會安排巴士前往。他亦提到，非專營巴士目前不能直接駛入聯檢大樓，需要在新田等地轉乘旅遊巴前往。

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