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新皇崗口岸｜入境處檢視口岸通關設施 為開通口岸做好準備

社會
更新時間：20:23 2026-07-31 HKT
發佈時間：20:23 2026-07-31 HKT

《皇崗口岸港方口岸區條例》今日（31日）生效，皇崗口岸的港方口岸區已交付港府管轄。入境處署理處長程和木、助理處長（管制）樊曉聲聯同署理助理處長（資訊系統）伍卓堯今日到口岸區現場視察，了解各項通關籌備工作的最新進展。

皇崗口岸將會是港深口岸之間極為重要的二十四小時客運陸路口岸，由於該口岸將全面實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，故入境處亦重點檢視口岸通關設施，包括合作查驗自助通道、人工櫃枱及「聯合一站式」車道，並指示同事全力推進，早日完成各項通關設施的系統測試、運作測試及人員培訓等工作。

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