地盤禁煙︱兩周共發36張罰款通知書 勞工處考慮向兩承建商提出檢控

《建築地盤全面禁煙法例》上月17日生效，勞工處處長許澤森表示，至今約兩周已派員巡查全港1200個地盤，共向違規吸煙的工人發出36張定額罰款通知書，針對承建商發出9張「敦促改善通知書」，並正考慮向兩間涉嫌管理不善的承建商提出檢控。

承建商未盡管理責任將面臨檢控

許澤森今（8月1日）在電台節目指出，目前向違規工人發出的36張定額罰款告票，大部分均來自勞工處的突擊巡查，亦有部分建基於市民的轉介及舉報，數字反映未如理想，相信現仍處適應期，工人需時間改變在地盤的吸煙文化。在嚴打工人違規的同時，勞工處亦高度關注承建商的管理責任。而至今收到的逾60宗市民轉介及投訴中，處方跟進後有兩宗須向工人發出定額罰款通知書。他對承建商落實整體禁煙措施的表現，大致滿意，但相信仍有改善空間，目標是令定額罰款通知書數字降至零。

許澤森解釋，在職安健法例的「一般責任條款」下，各級承建商，包括總承建商及分判商均須承擔管理責任。若巡查時發現地盤欠缺基本的禁煙管理措施，例如未能清晰劃定地盤疆界、缺乏禁煙告示或未能妥善管控工人，處方會考慮提出起訴，目前已有兩宗個案正處於考慮檢控階段。若系統管理上有待改善，處方會發出「敦促改善通知書」強制其於合理時間內改善；若巡查時僅發現煙頭而未見違規者，則會透過口頭或書面警告，要求地盤加強巡視、對工人進行教育，甚至在隱蔽處加裝閉路電視監察。

引入熱感無人機助巡查隱蔽角落

面對前線巡查人手緊張，許澤森指，自去年10月起，處方已出動無人機59次協助高空巡查，成功偵察到地面難以察覺的危險高空工序死角，並促成了約200宗檢控。勞工處目前亦正為無人機開發熱感應功能，未來有望協助執法人員探測地盤隱蔽角落中不尋常的熱力反應，從而判斷是否有工人在暗處集體吸煙，以提升打擊違規行為的精準度與效率。

對於坊間及業界曾探討設立舉報獎賞機制，或加重對屢犯工人的處罰，如禁止進入地盤。對此，許澤森表示當局鼓勵承建商以正面方式引導工人改變吸煙習慣及協助戒煙，這對工人的長遠健康更為有利。此外，當局已在俗稱「平安卡」的進入工地安全培訓中加入防火相關知識；至於會否在機制上對屢次違規者實施更嚴格處分，處方持開放態度，願與業界進一步商討。

擬年底立例保障平台工作者

政府計劃於今年年底前向立法會提交草案，立法保障平台外賣員及送貨員的工傷或死亡補償。許澤森透露新法例將率先聚焦「食物及貨物送遞」兩大範疇，保障期範圍由接單起計至送達為止；至於「等單」時間及網約車司機，則暫未納入此階段的保障範圍。

許澤森指出，由於平台工作者未必符合傳統僱員的定義，新法例將會清晰界定平台營運商與平台工作者的法律地位。至於網約車需視乎法例生效後的情況，初步評估因管理規範不同暫不納入。

對於加強保障會否導致平台增加收費並轉嫁消費者，或扣減外賣員報酬，許澤森坦言法例落實後營運商成本必定增加。但他強調，成本最終如何轉嫁取決於市場的動態調節，例如加價可能導致訂單流失，而社會付出此成本的整體回報，是讓最前線的工作者得到確切的工傷保障。至於最低工資、有薪假期及退休保障等，因大部分平台工作者有其他正職，暫未列作首要處理課題。

「三重機制」查驗棚網 有效杜絕證書造假

另外，針對去年底實施的地盤棚網及帆布的規管，許澤森表示，新加入的「三重機制」，即承建商提供報告、物料抵港後送實驗室抽檢、屋宇署再作抽查，運行半年來成效顯著。

「過往我們只能看承建商提供的證書，真假難辨。」許澤森指出，現時透過勞工處、屋宇署、發展局跨部門與業界協作，大大完善了檢測制度，有效杜絕證書造假的情況。他補充，雖然不能將此繁複機制套用於地盤所有大大小小的物料，但對於風險高、容易引發連鎖效應的物品，如棚網的阻燃要求，必須採取嚴格的風險管控。

相關新聞：

地盤禁煙︱首六日共發出21張罰款通知書 許澤森強調執法絕無寬限期

地盤禁煙︱煙民工友呻麻煩 稱罰款嚴苛：一罰就無咗幾日糧 有工友讚「有助健康」

地盤禁煙︱勞工處長：實施至今巡查逾200地盤 向9名違例吸煙工人發罰單

政府擬立法保障外送平台工作者 最快年底提交草案 逾期未報工傷擬最高罰5萬 孫玉菡：爭取暑假前釐清扣減率安排

