地盤禁煙︱勞工處長：實施至今巡查逾200地盤 向9名違例吸煙工人發罰單

《建築地盤全面禁煙法例》上周五（17日）生效，勞工處處長許澤森今早（20日）在電台節目表示，新例生效至今，當局已派員巡查全港200多個建築地盤，期間共向9名違例吸煙的工人發出定額罰款通知書。

向管理不善承建商發4張「敦促改善通知書」

許澤森強調，執法行動不僅針對違例吸煙的工人，處方亦高度重視承建商的管理責任。在近期巡查行動中，當局發現部分承建商未有落實完善管理措施以配合禁煙新例，執法人員已即時向相關承建商發出4張「敦促改善通知書」，要求他們盡快糾正，並加強地盤內的禁煙管理。

許澤森：市民可影相拍片舉報 有證據可事後發罰單

對於新例實施初期的情況，許澤森亦解釋目前執法上面對的挑戰。他指地盤環境複雜且流動性大，無疑增加前線人員巡查與執法難度。然而他重申，勞工處已建立一套完善跟進機制，未來會持續加強突擊巡查，並會雙管齊下加強宣傳教育工作，確保法例得以有效落實，以保障整體地盤工人健康及工作環境安全。

被問到新規例是否接受市民舉報，許澤森表示歡迎居民提供資料，包括涉嫌違規工人吸煙的時間、日期、地點，最好有相片或片段等證據證明其違例吸煙情況，強調「唔一定要現場捉到」，只要斷定其違規地點是否在地盤內，署方可事後根據證據，向涉事工人發罰單傳票。

根據法例，勞工處將建築地盤列為法定禁煙區，違例吸煙者可被定額罰款3,000元。承建商亦有責任確保地盤內無人吸煙，違規者最高可面臨40萬元罰款；若因吸煙構成嚴重火警，涉事東主最高可被罰款300萬元及監禁6個月，僱員亦可被罰15萬元及監禁6個月。

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