地盤禁煙︱煙民工友呻麻煩 稱罰款嚴苛：一罰就無咗幾日糧 有工友讚「有助健康」

建築地盤全面禁煙法例上周正式生效，任何人士於建築地盤範圍內吸煙會被即時票控，違者將被處定額罰款3000元。勞工處處長許澤森日前表示，實施後巡查逾200地盤、向9名違規工人發罰單。《星島頭條》記者昨日（21日）到啟德一帶地盤觀察，大批工友趁下午茶時段到地盤外的路旁吸煙和休息，期間目測未見有工人違規在地盤內吸煙。幾個地盤外圍板或圍欄亦掛上告示，提醒工友切勿在地盤內吸煙、亦不准帶煙包和火機進入工地。

吸煙工友嘆新例嚴苛：頻繁進出地盤會被罵

工友王先生表示，近期勞工處人員巡查頻密，大家不敢以身試法，但質疑新例「一刀切」做法過於嚴苛，若被罰款3000元，等同白白損失數天血汗錢，對生計打擊沉重。工友亦形容新例不止「有啲麻煩」，而是「完全麻煩」，煙癮大的工友頻繁進出地盤非常耗時，上司和管工或有微言。

有工人理解新例出發點 變相食少啲煙有利健康

不過，也有工人對新例表示理解及支持，認為出發點良好，在地盤內吸煙「好危險，可能會引致火燭」，目前走到地盤外的吸煙區抽煙問題也不大。有工友亦坦言會「盡量食少啲」，變相有助減少吸煙量，對個人健康而言「係一件好事」。

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工友：休息時間才步出地盤吸煙

工友陳先生則認為新例對他影響不大，認同在地盤內吸煙相當危險，或會引致火警風險。他指出目前外出至安全吸煙區抽煙，能保障整體地盤安全。他指食煙是人之常情，一日最多一兩次，而老闆也有呼籲他們戒煙，但笑言「我都想戒，但戒唔到，唯有食少啲」。

另一位受訪工友李先生亦認為，新例對個人身體健康而言是一件好事。他表示自己現在只會在半小時的休息時間才步出地盤吸煙，時間上已經足夠，絕對不會在工地內偷偷吸煙。不過，他坦言新措施會對煙癮大的工友較為麻煩，因頻繁進出地盤非常耗時。

記者：陳俊豪

攝影：汪旭峰