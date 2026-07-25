地盤禁煙︱首六日共發出21張罰款通知書 許澤森強調執法絕無寬限期

建築地盤於本月17日起全面禁煙。勞工處處長許澤森表示，地盤全面禁煙新規生效首六日，處方已巡查約530個地盤，共發出21張定額罰款通知書，形容「情況不是最理想，但亦未算嚴重」，強調執法絕無寬限期，所有巡查均為突擊進行，並按風險評估釐定優次，會反覆巡查高風險地點。

許澤森在一個電視台節目表示，共發出的21張定額罰款通知書，每張3,000元，平均每百個地盤約3至4張。除直接票控吸煙者外，承建商亦須負監管責任，最高可被罰款40萬元。勞工處於首周向承建商發出5份敦促改善通知書，另有一宗個案正評估證據考慮是否提出檢控；同時發出約300次口頭或書面警告，主要涉及地盤邊界禁煙告示不清等基本管理問題。

將重點巡查大廈維修工程

許澤森指，所有巡查都是突擊，優次按地盤類型等作風險評估，甚至反覆巡查，會特別關注大廈維修工程地盤，不論大型屋苑如宏福苑式的全面維修，抑或小型住宅有住戶出入頻繁的工程，均會加強留意，因火警風險一旦失控，火勢可能迅速蔓延至民居。他鼓勵市民舉報，過去一周接獲十多宗投訴。

對於宏福苑大火聽證會獨立委員會代表早前總結陳詞，指勞工處處理工人吸煙投訴執法不力，許澤森回應稱，以往執法受制於當時的風險為本法律框架，現時新例下所有地盤一律禁煙，能提升執法成效。

正跟進宏宏福苑聽證會意見

他又透露，已開始跟進宏福苑聽證會其他意見，包括棚架棚網檢驗、與屋宇署協作、踢腳板材質防火性等，將會修訂作業指引，並已強化跨部門協作。處方會密切留意獨立委員會最終報告，如有進一步建議，會務實地落實。香港建造商會早前推出的實務指引，當局將觀察成效，不排除將適用部分納入法定指引。

許澤森重申，地盤不設吸煙區，旨在杜絕工人攜帶煙火器具在地盤活動的合理藉口，從源頭減低火警隱患。

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