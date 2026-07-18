地盤禁煙︱房委會建築地盤實施一系列嚴謹措施 確保全體工人及訪客遵守規定

房委會表示，由7月17日起，建築地盤全面禁煙法例正式生效。任何人士於建築地盤範圍內吸煙，勞工處職業安全主任會即時票控，不會事先警告，違例者將被處定額罰款3,000元。總承建商同分判商若無採取合理步驟確保有效執行地盤全面禁煙，最高可被罰款40萬元。

房委會早已推行地盤禁煙政策

房委會一直高度重視地盤安全，早已推行地盤禁煙政策。為配合新法例，房委會建築地盤已實施一系列嚴謹措施，確保全體工友及訪客遵守規定，當中包括於地盤入口進行檢查與提供寄存服務，房委會要求工友進入工地前，將香煙同打火機存放於指定位置。地盤入口已設置「香煙儲存區」；並清晰標示與宣傳，地盤圍板當眼處及入口張貼「建築地盤全面禁煙」告示，確保所有人都知悉地盤為禁煙範圍；加強巡查與科技監控，地盤會加裝閉路電視同熱能探測器等設備，協助監管；推廣戒煙及替代方案：鼓勵有需要的工友考慮戒煙或使用香口膠等替代品。

房委會指出，要徹底杜絕地盤吸煙，有賴各界攜手合作。新法例不設緩衝期，即時執行，希望大家同心協力，消除地盤火警風險，共建安全健康工作環境。