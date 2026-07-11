政府擬立法保障外送平台工作者 最快年底提交草案 逾期未報工傷擬最高罰5萬 孫玉菡：爭取暑假前釐清扣減率安排

勞工及福利局昨日（10日）向立法會提交文件，指出新法例會為平台工作者在執行工作期間，因遭遇意外以致受傷或死亡提供法定保障。勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）出席電視節目表示，政府正研究為平台工作者建立多層次工傷補償機制。新機制將根據工作時數釐定病假津貼比例，並擬以過去兩至三個月的平均收入作計算基準。若平台工作者在送單時發生工傷，將由當時提供服務的平台公司負責賠償，並須計及傷者在其他平台的收入，以加強對其生活保障。他表示，希望在暑假前達成較為清晰的安排，目標是在今年年底將條例草案提交立法會審議。

補償金額擬按工作時數釐定

孫玉菡指出，平台工作者與傳統僱員的性質存在差異，因此平台方支付的工傷補償需採用多層次計算方法。這包括考慮相關人士從事平台工作的時間、釐定按收入計算病假津貼的比例，以及獲補償的最長期限。

他解釋，若工作者在平台工作的時間較長，代表其近乎以此維持生計，因此其病假津貼的扣減比率應較低，以貼近現行《僱員補償條例》的水平，即原本收入的五分之四；相反若工作時間較短，扣減比率則會相應提高。

研以兩至三個月平均收入計算

在計算病假津貼的基準方面，孫玉菡認為不能單憑一個月的收入作準，因為收入可能因工作量而有較大波動。他指出，其中一個思路是參考過去兩至三個月的收入計算平均數。此外，新加坡的相關法例規定工傷補償最多支付一年，他認為此做法亦具參考價值。

跨平台工作者受傷 由涉事送遞平台承擔責任

針對可在多個平台登記的工作者，孫玉菡表示，若工作者在為A平台送單時受傷，應由A平台負責承擔賠償。然而，計算賠償時應同時考慮傷者在A、B等所有平台的總收入，「因為受傷會令佢兩間都做唔到」。至於若在同時送遞A、B兩平台訂單期間發生工傷，兩間公司則須共同分攤賠償。

在罰則方面，新法例將要求平台公司在指定時間內呈報平台工作者受傷，法定要求與現行《僱員補償條例》非常類似。因此，政府在制定罰則時會參考現行條例下逾期未呈報工傷最高罰款五萬元的數字，預期兩者的刑罰程度將大致相若。

死亡及工傷保障傾向一次過推行

政府目標仍是在今年年底將條例草案提交立法會。孫玉菡透露，未來一兩個月將重點討論具體細節，希望在暑假前達成較為清晰的安排。他個人傾向一次過推行整個死亡及工傷保障方案，而非分階段實施。

平台工作非傳統僱傭特性

對於有組織質疑平台工作屬「假自由」，孫玉菡回應指，法庭對僱傭關係已有清晰判案指引。目前絕大多數外賣平台的運作模式不符合法庭判定為僱傭關係的準則，在法律上應屬自僱。因此，政府參考多地做法，選擇制定全新的專門法例，為平台工作者提供必須的法定保障，而非強行將其界定為傳統僱傭關係。