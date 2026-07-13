狗隻入食肆︱食環署接約20宗投訴 涉「狗隻所坐位置」等 署長袁旭健：屬輕微違規運作大致暢順

容許狗隻進入獲准食肆的措施上周四（9日）起正式實施，首階段有940間獲批為「寵物友善食肆」。食環署署長袁旭健表示，措施實施後的首個周末運作大致暢順，整體氣氛理性及配合。不過，署方至今（由9日至12日）共收到約20宗投訴，主要涉及狗帶的長度及狗隻所坐的位置等輕微違規行為，署方會跟進調查。

採取先勸喻後執法 強調不等於放寬監管

袁旭健今早（13日）在電台節目強調，署方約90人的專隊，在過去的周末已巡查約2,300次，當中包括獲准食肆，亦包括巡查400間未獲批的食肆。目前新措施正處於一個月的適應期，署方會採取「先勸喻、後執法」的原則，若發現嚴重違規情況會警告，強調適應期不等於放寬監管，如果影響到環境衞生及食物安全會果斷執法。

他又表示，若措施第一階段的運作理想，預計最快6個月後會考慮展開第二階段的申請，屆時會因應第一階段的運作經驗作出評估，再決定第二階段的安排。

部分獲批食肆退出數目不多 屬負責任決定

對於有部分已獲批的食肆選擇退出計劃，袁旭健表示，退出的食肆數目不算多，整體參與情況仍然穩定。他理解部分食肆在營運上需要適應，例如人手安排、場地分隔及顧客反應等。他認為，新措施改變了過往長久的做法，若有食肆在運作過程中發現未準備好而暫時退出，是負責任的決定。

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