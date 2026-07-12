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狗隻入食肆︱青衣城酒樓劃寵物區 食客撐新例：香港地自由 睇實隻狗就無問題

社會
更新時間：18:35 2026-07-12 HKT
發佈時間：18:35 2026-07-12 HKT

政府早前推出新措施容許狗隻進入指定食肆，其中青衣城有多間餐廳已獲發牌。踏入新措施實施首個周日（12日），不少狗主攜同愛犬一同用膳。有食客認為只要主人好好看管狗隻，相信對其他人影響不大。不過亦有食客擔心衞生問題，如店員「摸完狗再招呼客人」。餐廳代表就坦言，新措施實施後前線工作量大增。

《星島頭條》記者今午來到青衣城一間已獲發牌的酒樓觀察，店舖門外有5張枱被劃為「寵物專用區域」，中午時份有3枱食客帶同狗隻用餐。

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怕狗食客斥店員摸狗後招呼客人

食客黃先生一家三口今午到該酒樓用餐，表示自己本身喜歡小狗，認為新措施對自己影響不大，不會因而令餐廳選擇減少。不過他亦說，希望相關餐廳及狗主會看管好狗隻，「唔好畀佢周圍走影響其他人食嘢」，亦因自己有小朋友，認為大型狗隻進入餐廳時或需多加留意。

食客劉先生同樣認為，只要狗主好好看管狗隻，不會讓狗隻「上枱」或影響其他食客便沒有問題。若進入餐廳的狗隻一直留在主人身邊，「香港地係自由㗎嘛，擺喺（狗主）身邊，又冇阻你行街、食飯，有咩問題？」

不過亦有食客反對新安排。不願上鏡的食客陳小姐用餐後，表示看到餐廳店員「喺到摸隻狗，摸完之後招呼我哋，呢個好大問題」，直言或不會再光顧該店，亦正考慮作出投訴。她坦言自己本身怕狗，但亦能接受有分區安排的狗隻友善餐廳，擔心若餐廳空間太小、未有分區，或會更易構成衞生問題。

酒樓店長嘆前線壓力大增

酒樓店長屈小姐就表示，自新措施實施以來，的確不少客人帶狗隻到場，昨晚便約有7、8枱，不少客人會預先訂位。不過她亦坦言，店舖的生意額未見實際上升，而同時「問題就多咗好多好多出嚟，我哋前線嘅壓力大咗好多」。她解釋，雖職員會為每枱帶狗客人講解相關守則，惟仍需靠客人自律，「我哋（食肆）無可能每一張枱企一個人喺到睇住」，面對客人挑剔、批評「好被動、好無奈」，希望公司會體諒前線人員。

同一商場有獲發牌食肆在門外貼出「暫不招待狗隻」告示。據店內職員指，餐廳將劃分出「寵物區」，惟仍需等待相關硬件抵達後才可實際讓狗隻進入。

記者、攝影：伍萬庭

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