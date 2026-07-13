大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」

狗隻入食肆新規例生效短短數日，坊間爭論不斷，有餐廳在新措施推出一、兩天已「頂唔順」，退出計劃。「愛狗」與「怕狗」群體變成兩大陣營，矛盾越演越烈，但與其怪責寵物，其實更關鍵的是人，即狗主有否盡管束和善後的責任。有政界中人不諱言，大家明顯高估了本港狗主的文明和自律程度，還望當局盡快微調細節、做好配套，以免重蹈兩年前垃圾收費「爛尾」覆轍。

狗隻入食肆︱慎防重蹈垃圾收費「爛尾」覆轍

針對政策解說，當局並非無準備，食環署事前已多次向餐飲業、保險業等講解新規，並找來藝人拍宣傳片，惟當政策落地，明顯地部分狗主的素養，跟不上政策的進步。網上所見，部分狗主並不自律，例如用餐廳餐具餵愛犬、任由狗隻爬上餐桌等衛生亂象，更大搖大擺打卡。持相反立場的網民不甘示弱，自行整理「杯葛名單」，揚言拒絕光顧容許狗隻進入的餐廳，引發更多罵戰。

狗隻入食肆︱有議員歎若「玩爛」政策 食肆唯有暫停狗隻進入

立法會議員何敬康昨在社交平台慨歎，部分狗主確實未夠自律，將寵物友善視為理所當然，若有人「玩爛」政策，令其他客人反感，食肆老闆也左右做人難，最後出路可能是無奈暫停容許狗隻進入。另一議員亦苦笑指，這某程度也是香港人「特性」，有權利時用盡，做壞規矩後就反過來指斥他人「落後、唔包容」。

爭議發酵，連帶支持政策的立會議員也「躺着中槍」，多名支持新政策的議員如陳凱欣、方國珊等，社交平台相關帖文遭數以百計反對者「炎上」，批評他們沒顧及怕狗市民的權益，聲言不再光顧寵物友善餐廳。

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陳凱欣向筆者指，人寵共融政策難免有兩極意見，需要適應期，認為食肆申請牌照時，有責任確保餐廳有足夠空間容納狗隻，以及不會產生衛生或安全問題，期望未來一段時間可「淘弱留強」，無能力管理的營業者就交還牌照。

她認為，目前容許狗隻進入的食肆只佔全港總數不足一成，市民用餐仍有充足選擇，期望大家包容。她建議署方稍後推出更詳細的「DOs and DONTs」指引，讓食肆張貼在當眼位置，職員在制止狗主不當行為時，更具說服力。

有狗主未有好好管束狗隻。

有狗隻爬上餐桌，帶來衛生隱患。

有狗主「只想享受寵物快樂，卻不願負責任」

本身是狗主的實政圓桌莊豪鋒指，香港食肆空間狹窄是客觀限制，但核心問題在於部分狗主自律意識不足，缺乏公德心，挑戰市民對公共衛生的底線。他認為寵物友善社會必須建基於互相尊重，建議政府牽頭設立「寵物友善食肆約章」；食環署亦需加強突擊巡查，對屢勸不改、嚴重的極端個案作處罰。

有曾任職執法部門人士則指，因管束寵物導致的私人糾紛經常出現，問題千奇百怪，認為香港養狗門檻低，部分人只想享受寵物帶來的快樂，卻不願負上責任，「有啲狗主根本自己唔理，平時交俾外傭放狗，自己就抱住打卡感覺良好」。他認為當局推出寵物友善政策前，本應認真研究飼養狗隻要「考牌」，或至少接受「狗主教育」等，學習做負責任的狗主。

近年本港消費市道疲弱，狗隻入食肆政策原意良好，有助吸引養寵物的市民留港消費，開拓客源，但同一時間也不宜高估社會接受程度和狗主的公德心，例如狗主放狗未有妥善清理其排泄物，出言勸喻反被責難，這些年來已是司空見慣。

亦有議員從政治角度分析，當部分人無力表達政治上的不滿，就會對其他社會民生議題變得高度敏感，凡涉及政府政策不足，便會放大矛盾，即使出發點好亦會先潑冷水，反問這是否社會之福。

聶風