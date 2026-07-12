狗隻入食肆｜新政策爭拗多 何敬康：做個有質素、負責任狗主 勿「玩爛」政策 破壞得來不易的進步

食環署上周四（9日）起容許狗隻進入獲批准食肆，首階段有940間獲批為「寵物友善食肆」，惟推出僅3日，已有食肆退出，亦有網民指發現有飼主違規，用食肆的餐具向寵物餵食。立法會議員何敬康亦在社交平台感嘆，希望大家能珍惜，做個有質素嘅負責任狗主，尊重環境，亦尊重其他食客，不要親手破壞這個得來不易的進步。

何敬康表示，自己是個不折不扣愛狗之人，平時最鍾意帶住狗狗四圍去，到寵物友善餐廳歎咖啡。當初聽到狗隻入食肆政策正式推行，與很好多狗主一樣，真心覺得很興奮，覺得香港終於向動物友善城市跨出了一大步。

「寵物友善」從來不是理所當然

但他指，政策在上周四正式落實後，這幾天見到如此多投訴及負面新聞，「心裡真係越睇越沉，亦好想同各位狗主分享一啲心底話」。他指必須承認，部分主人確實未夠自律，甚至將這個空間視為理所當然（take it for granted）。見到有狗狗上凳、不斷吠叫，或者衞生處理得不好，作為同路人都覺得無奈，更何況是普通食客。

籲勿自己「玩爛」政策

何敬康感嘆地說，「寵物友善」從來不是理所當然。餐廳肯向毛孩開放，背後頂住很大壓力。老闆既要顧及狗主，又要照顧驚狗或注重衞生的普通客。如果狗主自己「玩爛」政策，令其他客人反感，食肆老闆夾在中間左右做人難，最後為了平衡大局和生意，唯一的出路可能就是無奈暫停容許狗隻進入。

他指，真心希望大家能珍惜，做個有質素的負責任狗主，尊重環境，亦尊重其他食客，勿親手破壞這個得來不易的進步。



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