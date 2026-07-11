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狗隻入食肆｜食環署巡查208間非「寵物友善食肆」揭有違規情況 發2個口頭警告

社會
更新時間：22:26 2026-07-11 HKT
發佈時間：22:26 2026-07-11 HKT

食環署由周四（9日）起落實新政策，首階段容許狗隻進入全港940間獲批准的「寵物友善食肆」。食環署關心市民和狗狗的環境衞生和食物安全。根據法例，任何餐廳如果想容許狗隻進入，必須事先向署方申請准許「證」。食環署正開始巡查沒有獲得批准但有機會狗主會到訪的餐廳，今日( 11日 )已巡查了208間上述餐廳，期間共發出2個口頭警告。食環署會繼續蒐集情報，如果發現有餐廳漠視警告或持續違反規例，食環署會於短期內採取嚴厲執法行動。

食環署巡查沒有獲得批准但有機會狗主會到訪的餐廳。
食環署巡查沒有獲得批准但有機會狗主會到訪的餐廳。
食環署提醒餐廳若無「證」，即代表未可讓狗狗進入。
食環署提醒餐廳若無「證」，即代表未可讓狗狗進入。
食環署提醒餐廳負責人，若未持有有效准許證而容許狗隻進入，即屬違法，最高可被罰款$10,000、監禁3個月及另加每日罰款300元。食環署fb
食環署提醒餐廳負責人，若未持有有效准許證而容許狗隻進入，即屬違法，最高可被罰款$10,000、監禁3個月及另加每日罰款300元。食環署fb

食環署於社交平台發文，提醒餐廳若無「證」，即代表未可讓狗狗進入，狗主攜同狗隻進入無「證」餐廳，屬違法行為，須負上法律責任。食環署同時提醒沒有獲得准許的餐廳必須守法自律，不得容許顧客攜帶狗隻內進，餐廳負責人若未持有有效准許證而容許狗隻進入，即屬違法，最高可被罰款$10,000、監禁3個月及另加每日罰款300元。

市民若要查閱那些餐廳可以帶狗狗進入，可瀏覽食環署網頁查閱名單

 

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