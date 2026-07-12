狗隻入食肆｜狗主自言有責任保持衞生、遵守餐廳規則 冀政策長遠擴至公共交通

今日（12日）是狗隻獲准進入食肆新措施實施後的首個星期日，西九文化區中午時分迎來不少狗主攜同愛犬出遊，部分人選擇光顧已獲批的「寵物友善食肆」，惟因室內座位有限，須改坐戶外區域。有狗主對新安排表示歡迎，並期望政府未來能將寵物友善政策進一步延伸至公共交通層面，讓寵物與市民真正共融。

韓籍狗主：確保寵物衞生及守規矩是基本責任

來自韓國、居港十年的狗主Youbin表示，飼養愛犬三年來，一直期待政府逐步放寬寵物友善政策。她認為新措施對狗主而言固然是好消息，但亦理解其他食客未必習慣與狗隻同室用膳，並明白社會對狗毛飛揚及狗爪爬上餐桌的憂慮。她強調，確保寵物衞生及遵守餐廳規則，是狗主「最低限度必須做到的事」，亦是應有的基本責任。

不過，Youbin直言，更希望政府能將寵物友善安排擴展至公共交通工具。她解釋，自己居於九龍，每次帶同兩隻大型犬隻前往港島時，只能乘搭的士，車廂空間對大型犬來說並不舒適。她期望未來巴士、港鐵等公共交通工具能逐步試行容許狗隻乘搭，「至少開放一種公共交通工具，讓我們有多一個選擇。」

盧小姐：會將犬隻放入寵物車及自備尿墊

市民盧小姐以寵物車盛載愛犬，帶同牠進入餐廳用膳。針對外界關注狗毛及狗爪的衞生問題，盧小姐表示，她會先將狗隻放入寵物車才進入餐廳，認為這樣對狗隻、其他食客及餐廳營運都更為方便。她指以往在餐廳戶外用餐時，已習慣帶備尿墊，讓小狗坐在椅上時鋪墊使用；現為適應室內環境，她正嘗試訓練小狗使用尿片。

盧小姐透露，新措施實施後，她與愛犬外出時，會特意從政府公布的持牌餐廳名單中挑選用膳地點。她從社交平台群組得悉，部分餐廳雖獲發牌，但寵物友善設施有限，例如全店僅設一兩張可供狗隻使用的桌子，此類情況未必理想。她認為最理想的是寵物友善餐廳周邊設有寵物活動空間，例如西九文化區一帶環境便很適合寵物。被問及餐廳提供寵物零食會否成為加分項，她稱雖需視乎零食是否適合愛犬，但若能與小狗一同進食，絕對是開心的體驗。

劉小姐：商場禁狗令影響不大 西九氛圍良好

對於有報道指個別商場餐廳獲發牌後，因商場本身禁止狗隻進入，最終須取消牌照，市民劉小姐認為影響不大，直言「畢竟還有很多選擇」，並補充能夠進入室內用餐已是很大進步。她觀察到西九文化區一向是寵物集中地，今日整體氛圍良好，人流與往日相若，但估計其他地區會因新措施而吸引更多狗主帶同愛犬外出。

記者：周育瑩

攝影：陳浩元

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