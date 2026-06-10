其士爭產案丨其士主席郭海生指周亦卿痛錫五女 呻長女不夠勤力 與七子生意理念有異

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份悉數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟挑戰2015年遺囑有效性，要求以2009年遺囑作準。其士國際集團有限公司主席郭海生今繼續出庭作證指，五女周蕙蕙曾擔任周亦卿私人助理，「幫佢做屋企嘅嘢」，郭稱「蕙蕙好乖」，可說周亦卿從沒抱怨周蕙蕙。郭另指「爸爸多多少少有呻（其他）仔女」，周亦卿則主要呻周莉莉「唔夠勤力」，六女周薇薇「做嘢慢、無效率」，七子周維正生意理念不同。

郭海生指周亦卿痛錫蕙蕙曾說薇薇做事慢

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。

其士國際集團有限公司主席郭海生供稱，五女周蕙蕙曾擔任父親周亦卿私人助理，他只知周蕙蕙「英文好」，周亦卿部分信件由她代筆，惟她涉及公司利益的事務亦不多，亦甚少出席董事會會議。他從不過問周蕙蕙的工作細節，故不知兩父女之間的工作關係。郭重申「周生好錫蕙蕙」，但不同意「蕙蕙控制周生」的說法，「我諗唔應該用『控制』依個詞」。

郭海生指六女周薇薇在2015年加入其士集團，而周亦卿於2026年1月中風，他只知兩父女之間既有上司下屬的工作關係，也有親情交織，「上司下屬爸爸女兒溝埋」，周薇薇日常工作需向父親提交報告及尋求批准，最終仍要由周亦卿拍板。

當原告方問郭海生知否五女周蕙蕙及及六女周薇薇是否「好驚周生」，郭海生則回應：「我唔明啲細路點解要驚周生」。郭海生指周亦卿偶爾會向他抱怨子女，「爸爸呻下氣好普通，多多少少有呻仔女」。他曾聽過周亦卿批評六女周薇薇做事慢、效率不足，但他重申「隨口噏係有發生過，周生對薇薇都係好嘅」。

曾呻莉莉不夠勤力 與維正生意理念不同

郭則指，五女周蕙蕙「好乖」，可說周亦卿從沒抱怨周蕙蕙，但則多數抱怨長女周莉莉及七子周維正，「其他仔女好少提」，亦鮮少談及三女及四女。郭稱周亦卿曾批評莉莉不夠勤力，而即使七子周維正「做生意叻」，生意理念卻偏向追求快速成功，與父親踏實的作風有所不同。郭表明：「我同周生相同理念，所以夾到咁多年，Oscar（周維正）仲要學習」，但郭認為周亦卿不會「放棄仔女」或「唔錫仔女」。

在公益方面，郭海生強調周亦卿堅信要回饋社會，尤其重視教育，多年來積極捐款作教育用途。郭確認周亦卿1998年成立「其士文教基金會」，曾向本地多間大學包括香港大學、科技大學、城市大學及理工大學捐款，金額分別高達數千萬港元，大學亦有大樓以周亦卿命名。周亦卿亦在2019年為職業訓練局（VTC）全日制工程學科學生設立「其士集團獎學金」。

郭指他知悉周亦卿一直支持捐款作教育用途，「能力範圍都會去做」，除了教育外，亦有捐助公益金、醫院及志蓮淨苑等，但「比較起來無教育咁大筆錢」。郭知道周亦卿骨灰現安放於志蓮淨苑，但不知周亦卿有否宗教信仰，但確認周亦卿並非基督徒或天主教徒。郭稱「寫字樓睇下風水係有嘅」。

不知周亦卿曾輕微中風但其交談仍思路清晰

六女周薇薇早前供稱周家均知周亦卿堅持「唔賣散股份」，更指「貼牆紙都唔賣股份」，郭海生則指「貼牆紙我真係未聽過」，但確認周亦卿「當然唔想其士股份賣散，依個真係佢嘅理念」。

原告方指有報道稱《接班人選 周亦卿方案多》，「除了兒子外，可由老臣子接班」，又指周亦卿的心願是成立信託無限期存放其士股份。郭海生指周亦卿從未與他討論家事，亦未提及股份、信託及遺產稅等安排，他本人亦「唔係好理佢啲股份點處理」。

郭海生指周亦卿「中風好突然」，他僅知周亦卿年長後患高血壓及糖尿病，需服藥控制病情，但「佢成日都唔想食藥」。郭並不清楚周亦卿2015年8月曾經輕微中風，亦未曾聽聞周亦卿術後視力模糊。郭海生強調周亦卿中風後仍能與他交談，思路清晰，「個腦一樣咁靈」。

案件明續。

案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦