其士爭產案丨主席郭海生形容周亦卿「錫細路毋可置疑」 又指現時「唔知邊個係我老闆」

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份悉數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟挑戰2015年遺囑有效性，要求以2009年遺囑作準。其士國際集團有限公司主席郭海生今出庭作證指，周亦卿是其老闆亦是朋友，深知其為人聰明、謹慎而果斷。他形容周亦卿「寧願自己蝕底，也要維護公司信譽」，絕對是一名負責任的人，又指周亦卿「錫啲細路毋可置疑」，強調「我好相信周生好錫啲細路」。

主席郭海生指周莉莉以往在公司參與程度不及其他人

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。

其士國際集團有限公司主席郭海生今出庭作證指，五女周蕙蕙及六女周薇薇邀請他到律師樓錄取證人陳述書，他即使不知會被問到甚麼問題，「佢問我嘢，我照事實講」。

郭海生供稱，周亦卿高度欣賞及看重全體員工及執行董事的貢獻，郭坦言周莉莉過往在公司工作相對較少，參與程度不及其他人。郭海生指其士集團業務多元化，周亦卿重視公司營運是否良好，並對同事及伙伴責任重大。

郭稱現時「唔知邊個係我老闆」

郭稱周亦卿做生意時「做決定好快」，但被問到周亦卿下決定後會堅定不移或會保持開放態度改變想法，郭則指「改變想法係一個人好正常嘅行動」。他指自己知悉周亦卿中風後，「我自己已經同自己講，我要擔起依間公司，雖然我唔係依間公司老闆」，但現時則「唔知邊個係我老闆 」。

郭指，周亦卿視其士集團為最大人生成就，形容公司是周亦卿的「BB」，長女周莉莉、五女周蕙蕙、六女周薇薇及七子周維正均在公司上班。被問及周亦卿與七子周維正（Oscar）關係如何時，郭指父子間偶有頂撞「我諗個個都有」。郭提到周維正曾投資Pacific Coffee賺取利潤2億元，但稱生意有成有敗，但不會因一次成功或失敗便下定分數。

被問及七子周維正是否其士集團的老闆時，郭指：「我唔想累佢」，又指周維正「好多嘢要學要做，我好多嘢要教佢」，「（周亦卿）咁多個細路裏面，Oscar最識做生意」。郭稱周亦卿從沒向他提及遺囑事宜，但認為周亦卿「當然希望其士繼續做落去」。

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案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦