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其士爭產案丨六女周薇薇指長姐周莉莉只看重權力與面子 嘆：唔知佢點解要打依場官司

社會
更新時間：17:54 2026-06-04 HKT
發佈時間：17:54 2026-06-04 HKT

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟要求法庭裁定2015年遺囑無效，以2009年遺囑作準。本案被告之一、六女周薇薇出庭作供指，她過往「同家姐（周莉莉）關係非常之好」，但自從父親2016年1月中風開始，慢慢開始關係破裂。周薇薇指周莉莉並非看重錢的人，沒有名車豪宅私人飛機，「但佢睇重權力及面子」。她認為周莉莉打官司並非想獲得更多錢，嘆道：「我唔知佢點解要打依場官司 」。

本案原告為長女周莉莉（Lily），被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。

周薇薇於英修咸頓大學法學士課程取得二級甲等榮譽

周亦卿於2015年10月所訂立的最後一份遺囑，遺產執行人及受託人為其日裔妻子宮川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇，周亦卿與妻子宮川美智子共同持有的其士集團逾62.76%股權即1.89億股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙繼承，其餘遺產分配予妻子宮川美智子及其他五名女兒，妻子宮川美智子分得3份，長女周莉莉（Lily）、二女周蕙禮、三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）、六女周薇薇（Vi Vi）各分得1份，五女周蕙蕙（Violet）分得2份，七子周維正（Oscar）毫無得益。

周薇薇（右）出庭作供。何君健攝
周薇薇（右）出庭作供。何君健攝
周莉莉（白口罩）在六妹周薇薇眼中是重權力與面子的人。資料圖片
周莉莉（白口罩）在六妹周薇薇眼中是重權力與面子的人。資料圖片
周亦卿。資料圖片
周亦卿。資料圖片

六女周薇薇（Vi Vi）今午出庭作證，她曾在香港大學修讀法學士課程2年，但「我覺得香港大學學習環境我唔係咁習慣」，其後越洋遠赴英國修咸頓大學（University of Southampton）修讀法學士課程2年，取得二級甲等榮譽後，在英國、香港、上海等地實習及工作。

與姐弟關係和睦自父中風開始與長姐關係破裂

周亦卿在1970年於香港創辦其士集團，周薇薇受父親周亦卿所託，協助研究成立股份信託及2015年遺囑。周薇薇在港大讀書時認識卓昭華律師，遂推薦卓昭華為父親設立遺囑，而卓昭華「有講Trust（信託）我唔熟」，但周薇薇並沒有後悔找卓昭華律師為父親立遺囑。

周薇薇指她與姐姐弟弟關係親密，與七子周維正（Oscar）年紀相近，她本身也與長女周莉莉、二女周蕙禮關係良好，與五女周蕙蕙（Violet）關係亦親近，更因本案而須每日溝通。周薇薇形容她過往「同家姐（周莉莉）關係非常之好」，但自從父親2016年1月中風開始以及因是次官司而關係破裂。

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指長姐看重權力與面子而非金錢 不明何以打官司

周薇薇形容長女周莉莉（Lily）「唔係一個看重錢嘅人」，沒有名車豪宅私人飛機，「但佢睇重權力同面子」。周薇薇稱：「佢要多啲權力同面子⋯⋯有人認為有錢就有面子，有人認為有權就有面子」，但她認為周莉莉打官司並非想獲得更多錢，嘆道：「我唔知佢點解要打依場官司 」。

周薇薇供稱：「我信佢都係知道爸爸唔想賣散嘅股票，但我唔覺得佢因為依樣嘢開始依場官司」，她認為周莉莉想「擺番啲權喺自己身上，覺得佢仲想控制」。

周薇薇重申：「爸爸咁多年都係話唔要賣曬（其士）啲股份 」，並表明「做牆紙都唔賣散」。周薇薇指父親當時「好清晰話要做個遺囑」，故在研究成立股份信託時「同一時間做緊遺囑」，但父親對於股份信託則 「一路沒有清晰指引」。案件明續。

案件編號：HCAP22/2019
法庭記者：劉曉曦

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