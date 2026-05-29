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其士爭產案丨周亦卿2015年做兩手術 周莉莉稱不知是否父親決定 奇怪「唔攞second opinion」

社會
更新時間：13:36 2026-05-29 HKT
發佈時間：13:36 2026-05-29 HKT

其士集團創辦人周亦卿2018年離世，2015年生前最後一份遺囑將名下1.89億股股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，要求法庭裁定2015年遺囑無效，以2009年遺囑作準。周亦卿在2015年要先後接受2個大型手術，周莉莉同意周亦卿為人果斷堅定，即使決定做手術也不足為奇。被問到有否懷疑過周亦卿當時沒有精神行為能力去做決定，周莉莉回答當時感到奇怪周亦卿「唔攞second opinion」。

周莉莉稱不知2015年兩手術是否父親自行決定接受

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂之妻）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。周莉莉要求法庭裁定2015年遺囑無效、2009年遺囑有效，但若法庭裁定2009年遺囑及2015年遺囑均屬無效，則希望法庭宣告父親死時無遺囑，變相家人可分配父親遺產包括公司股份。

被告方資深大律師余若海今繼續盤問長女周莉莉，周亦卿2015年10月20日、訂立遺囑9日前曾給予長女周莉莉一張5432萬元支票，周莉莉不久後便到銀行兌現，然而余若海展示周亦卿此前親筆筆記，當中訂明給予長女周莉莉4000萬元，問及何故金額有變，周莉莉回答指不知道。

周莉莉今早續接受被告方盤問。資料圖片
周莉莉今早續接受被告方盤問。資料圖片

余若海指周亦卿曾在2015年10月27日至28日諮詢肝膽胰外科醫生盧寵茂，引用五女周蕙蕙之後一日的電郵，當中提到周亦卿2個月內要先後接受2個手術，分別長達6小時及2、3小時，問到周莉莉可獲周蕙蕙告知。周莉莉指「唔肯定」，但表示自己知情，解釋「啲嘢來得好急」，甚至沒有機會解釋，不清楚是否周亦卿自行決定接受手術。

奇怪術前「唔攞second opinion」

余若海追問周亦卿為人果斷堅定，即使決定做手術也不足為奇，周莉莉同意。余若海再追問周莉莉可有驚訝周亦卿要接受2個手術，周莉莉回應指當時「話有急切性」。余若海又追問周莉莉可知何以要進行2個手術，周莉莉「講唔出」，只知手術複雜有危險。余若海問周莉莉是否沒有懷疑過周亦卿當時沒有精神行為能力去做決定，周莉莉回答當時感到奇怪周亦卿「唔攞second opinion」。

余若海呈上同年10月26日周亦卿親筆筆記，當中提及遺囑執行人次序，列出四女周蕙芝（Lisa）及周莉莉，周莉莉今確認筆記由周亦卿撰寫及簽署，惟不接納筆記屬實，因為「筆跡專家證明唔到」。余若海追問然而周莉莉沒有理由懷疑不是周亦卿撰寫及簽署，周莉莉回答「physically yes（物理上係）」。余若海追問那麼周莉莉何不接納筆記屬實，周莉莉指「法律問題唔識答」。

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案件編號：HCAP22/2019
法庭記者：陳子豪

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