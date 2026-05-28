其士爭產案丨算命師曾向周亦卿稱七子周維正不是合適繼承人 長女周莉莉不認同父親迷信

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，要求法庭裁定2015年遺囑無效，應以2009年遺囑作準。長女周莉莉今出庭供稱，父親為人果敢決斷，直至2016年1月仍在其士集團擔任領導角色，她亦認同父親重視一個人的性格多於財富的價值觀，但她不認同父親是一名迷信的人。被告方提出，算命師「何姑」曾向周亦卿稱其七子周維正不適合繼承其士集團。周莉莉則指父親不會特別向她分享風水算命事情。

周莉莉同意父親看重個人品格多於財富

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。

長女周莉莉今出庭作供，同意父親周亦卿為人果敢決斷，父親「後生」時決策決斷，年紀大後也「當然有一定嘅果斷」，她亦同意六女周薇薇形容父親意志強烈（strong will），一直重視個人性格多於財富，「對錢財衡量並不注重」。余若海引述陶傑為悼念周亦卿而作的《天涯日暖長憶卿》，文中提到：「周先生時時對我說，他出生在憂患年代，經歷戰爭、逃難、貧窮，由一無所有到雙手墾拓，見盡人面滄桑，故對於財富看得開，卻更珍重人的品格與人際的情宜」，正好印證周亦卿看重人的品格與情誼多於財富。

周亦卿七子周維正。劉曉曦攝

周蕙蕙。資料圖片

父親筆記形容七子「父母也可不認⋯⋯不尊重家人」

周莉莉同意周家6名女兒出生後父親一直想要兒子，而父親公平愛錫各名子女，沒有重男輕女，「基本上父親無對我哋唔公平」。根據周亦卿的手寫筆記，他曾紀錄與七子周維正不和：「（七子周維正）不認為要跟千年傳統，今晚不拜年，父母也可不認⋯⋯不尊重家人」、「拍台、撕支票，和孫子6年才拍一張相；目中無人。我也不知怎麼做」。

不同意父親迷信亦非特別相信命理

周莉莉不同意父親迷信，她指「我自己都會睇下風水，但唔代表我迷信」。余若海指周亦卿生前會諮詢算命師「何姑」意見，根據1998年及2015年的算命結果，「何姑」指七子周維正（Oscar）並非其士集團的合適繼承人。周莉莉指父親去世前5年間，未曾特意向她分享風水算命諮詢結果，「事後有人講起我可能會知」，或會從父母及兄弟姊妹之間對話中略知一二。周莉莉認為父親「唔係特別相信（命理）」。

同意父女間偶有爭執關係非順景

周莉莉同意她與父親關係並非順景，父女之間偶有爭執，例如父親要求周莉莉每天準時上班，父親在其筆記寫道：「已過四十的莉莉，尚在堅決鬥爭九點鐘是否必須上班」。周莉莉稱她當年擔任兩間公司的總經理，其中一間公司更是24小時Call台服務，故她才與父親爭議上班時間。

周莉莉不驚訝被父親形容「一無所成」

根據周亦卿的筆記，他形容周莉莉「四十歲了，莉莉是一個最好的樣板，一無所成，如何對自己交待」；周莉莉指「依家睇到一啲都唔驚訝，佢錯誤地咁睇我」。就周亦卿筆記指「十幾廿歲時我教得她不夠⋯⋯腦袋可能已損害一半（酒精毒）」，周莉莉指父親因身體狀況而不能飲酒，父親也不飲酒，父親不喜歡她飲酒，「仲反對我短頭髮添」。

稱挑戰2015年遺囑有效性非為爭產乃為責任

根據2009年遺囑，周莉莉是其中一名遺產執行人，但根據2015年遺囑，遺產執行人則是母親、五女周蕙蕙及六女周薇薇。周莉莉重申她挑戰2015年遺囑的有效性，絕非為了爭取更多財產，而是履行長女的責任，希望維護父親的真實遺願。余若海指三女周惠苓（Lina）、四女周蕙芝（Lisa）及七子周維正（Oscar）均不支持周莉莉提出是次訴訟。周莉莉稱：「我主要目的係要綁住啲（其士集團）股份」，「我只知多年來公司損失逾4億元」，「我想保護屋企、保護公司」，「我希望有好嘅人可以控制番公司 ，讓公司步回正軌」，確保她可獲得公司控制權，重提她早於2011年正式成為母公司「其士國際集團有限公司」的執行董事。

周莉莉反對2015年遺囑，當中特別反對把父親所有其士股份全交予五女周蕙蕙，五女周蕙蕙死後股份會交予六女周薇薇，六女周薇薇死後股份會交予三女周惠苓（Lina）。周莉莉希望法庭裁定2015年遺囑無效，2009年遺囑有效，皆因2009年遺囑指明她是遺產執行人及受託人，故她會有更大的「話事權」。

「我知父親心願係公司可以長留」

周莉莉不同意她在父親死前10年與父親關係不親密，她指父親「無咁講過，我亦都感覺唔到」，強調「我同爸爸有自己的溝通方法」。余若海指如2015年遺囑無效，周莉莉更可獲得更多其士股份。周莉莉稱：「我從來無諗過依樣嘢」，「我知父親心願係公司可以長留」。她指父親希望其士股份放入基金，大部分遺產用作上市公司營運及慈善捐助，家人僅能分得少許。

若2015及2009年遺囑均無效望宣告未立遺囑

周莉莉強調父親希望遺產主要用作上市公司營運，「父親好緊張佢間公司」，確保股份由周氏家族共同持有，避免股份外流。余若海指周莉莉要求法庭裁定2015年遺囑無效、2009年遺囑有效，若法庭裁定2009年遺囑及2015年遺囑均無效，則要求法庭宣告周亦卿死時未立遺囑。周莉莉交代她同意律師團隊的技術性寫法，「我明白個後果」，亦認同在無遺囑下分配父親遺產，不合符父親心願。

周莉莉稱多年來周家經歷風風雨雨，當「最唔想發生嘅嘢發生嘅話，希望兄弟姊妹齊心合力」。余若海指若周亦卿無遺囑，她會得到比2015年遺囑更多的遺產，周莉莉回應「我知道（我）會比2015年遺囑（分得）更多（遺產）」，又指根據2015年遺囑 「表面上我係乜都無嘅」。周莉莉確認父親心願是成立家族信託，大部分用作公司運及用作慈善用途，家人無受益。

案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦