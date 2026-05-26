其士爭產案丨長女周莉莉指父親絕不會將全數股份交一人繼承 求裁定2015年遺囑無效

2018年與世長辭的其士集團創辦人周亦卿，生前先後訂立了4份遺囑，2015年所訂立的最後一份遺囑分配其士國際1.89億股予五女周蕙蕙。長女周莉莉2019年入稟高院控告五女周蕙蕙及六女周薇薇，質疑2015年遺囑不實無效，認為周亦卿立遺囑時不知情或因中風而無精神行為能力。爭產案今在高等法院展開為期27日的審訊，本案核心爭議為2015年遺囑是否真實及有效。周莉莉一方指明，父親周亦卿生前心願是設立家族信託以全數保存旗下其士股份，而非將其士股份權益絕對遺贈予某一子女，更何況2015年遺囑中沒有幼子周維正的名字，故希望法庭裁定2015年遺囑無效，應以2009年遺囑作準。

2015年遺囑將1.89億股其士股份交周蕙蕙繼承

原告為長女周莉莉（Lily），被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿生前育有六女一子，先後訂立四份遺囑；他於2015年10月29日訂立最後一份遺囑，2016年1月8日中風，其後一直臥病在床，最終於2018年7月29日辭世，享年82歲。

周亦卿於2015年10月所訂立的最後一份遺囑逾10頁，由其妻子宮川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作為遺產執行人及受託人，把周亦卿與日裔妻子宮川美智子共同持有的其士集團逾62.76%股權即1.89億股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙繼承，其餘遺產分配予周亦卿的妻子及其他五名兒女。

五女周蕙蕙承諾按2015年遺囑繼承父親周亦卿的1.89億其士股份，轉移至周氏家族信託，另承諾將其承繼權益的一半轉移予弟弟周維正(Oscar) 。其士集團於2018年9月4日發出公告指，周亦卿的1.89億其士股份全數轉移至家族信託，以惠及周氏直系家族成員及慈善機構。

五女周蕙蕙及六女周薇薇揭示，父親周亦卿曾在2009年4月27日訂立遺囑，但2009年遺囑只有未簽署副本，不確定正本是否存在。2009年遺囑指明遺產執行人及受託人為周亦卿妻子宮川美智子、長女周莉莉及五女周蕙蕙，受益人包括妻子及7名子女，而遺產作受益人的生活、教育及發展之用。

周莉莉：2015年遺囑背離父親公平對待各子女作風

原告方資深大律師沙惜時 (Charles Sussex SC)代表長女周莉莉指，周亦卿於1961年與妻子宮川美智子結婚，一生共訂立四份遺囑，而父親生前公平對待各子女，沒有偏愛某一子女，但2015年遺囑完全背離父親一貫作風，把其士股份全數交由五女周蕙蕙繼承。周莉莉強調，父親一直傾向設立家族信託，而非將龐大遺產集中交予某一子女處理，故認為2015年遺囑並不代表父親的意願。

周莉莉指明，父親周亦卿一直想保存全數其士股份，希望透過信託保存資產，避免出售或轉移，不會想把股票出售或交給任何人，而父親希望設立家族信託，子女不會特別從信託中受益，但2015年遺囑將全數股份交由五女周蕙蕙繼承，更沒有唯一一名兒子周維正的名字。周莉莉又指五女周蕙蕙及六女周薇薇主力「協助」父親準備2015年遺囑，質疑2015年遺囑不符父親遺願。

法官歐陽浩榮問原告方，若法庭裁定2009年遺囑有效、2015年遺囑無效，長女周莉莉會否受益。原告方表示，長女周莉莉並不會因此受惠，但周莉莉只想跟從父親遺願，把父親全數其士股份捆綁在一起，保證股份不外流，全數由周氏家族擁有，相信2009年遺囑比2015年遺囑更符合父親遺願。

原告方在庭上亦提及周亦卿的身體報告，顯示其患有高膽固醇、高血壓、糖尿病，並曾三度中風。

案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦