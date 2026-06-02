其士爭產案丨律師受指示準備2015年遺囑 六女周薇薇曾指示遺產分10份 母得3其餘7子女平分

其士集團創辦人周亦卿 2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟要求法庭裁定2015年遺囑無效，應以2009年遺囑作準。負責為周亦卿準備2015年遺囑的律師卓昭華表示，她與同為執業律師的六女周薇薇是朋友，曾擔任周薇薇的證婚人。她受聘處理周亦卿2015年遺囑時，起初周薇薇提出其父親欲立新遺囑，因為舊遺囑已過時，一些舊遺囑提及的公司已不存在，特別有提到以前「受益人包埋啲女婿」。她承認周亦卿的遺囑以十億起計，是她職業生涯中做過價值最大的遺囑。

律師指周薇薇指示遺產分10份 母親佔3子女分7

本案原告為長女周莉莉（Lily），被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿於2015年10月所訂立的最後一份遺囑逾10頁，由其妻子宮川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作為遺產執行人及受託人，把周亦卿與日裔妻子宮川美智子共同持有的其士集團逾62.76%股權即1.89億股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙繼承，其餘遺產分配予周亦卿的妻子及其他五名女兒，幼子周維正毫無得益。

律師卓昭華（Mandy Cheuk Chiu Wah）出庭供稱，她當年在李鳳翔律師事務所（FOO AND LI）工作，周亦卿指示李鳳翔律師事務所協助他準備遺囑，而六女周薇薇曾在2015年4月發電郵與她聯繫。該電郵指示財產分為10份，周亦卿妻子宮川美智子可分得3份，其餘7份由7名子女平分。卓昭華憶述六女周薇薇當時「主要只喺講佢爸爸想立份新遺囑，佢有提過爸爸可能有舊遺囑」，惟舊遺囑已過時，一些舊遺囑提及的公司已不存在，特別有提到以前「受益人包埋啲女婿 」。

稱周薇薇曾問有關信託事宜但當時「十劃都未有一撇」

卓昭華身為遺囑認證律師，認同她有責任保證遺囑能夠準確反映死者的真實意願，為死者死後財產如何處理給予意見。她同意若舊遺囑條款有需要更新，可以修改舊遺囑，但也可以建立新遺囑，並非只有一個方法。根據備忘錄，卓昭華在2018年8月20日，於周亦卿妻子宮川美智子及6名子女在場下（三女周惠苓以電話形式出席），讀出周亦卿2015年遺囑，當時所有家庭成員均已確認。

卓昭華供稱，2015年「我知Vi Vi（周薇薇）想幫佢爸爸處理啲財產，其中一樣嘢有諗過做trust（信託），有諗過explore（探索）一下（其他選擇）」，其後周薇薇特別問及有關信託的事。卓昭華指她並非信託專家，但若要成立信託，最基本要想好信託類型、信託財產、受託人、受益人，惟當時周亦卿未給予明確指示予周薇薇，想成立生前信託或死後信託也未知，可謂「十劃都未有一撇」。

卓昭華指，如果死者生前已成立信託，「有哂架構、知道點處理」，交由遺產受託人管理，遺囑內便不用提及信託。卓昭華憶述當年討論遺囑事宜，均以電話及電郵形式聯絡周薇薇，2015年遺囑起初提及七子周維正（Oscar）是其中一個受益人，但她不清楚其後兩父子有沒有不快事情發生。

案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦