其士爭產案丨股份悉數給五女 「唔賣散」單靠五女是否誠實 六女：「可以咁講」

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份悉數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟挑戰2015年遺囑有效性，要求以2009年遺囑作準。六女周薇薇今續出庭作供，她再度確認父親周亦卿「寧願做牆紙都唔想賣散股份」，「個個（子女）都知道」。原告方提到其父親生前有意把名下其士股份悉數轉到信託，但一直未成立信託，若把股份悉數給予一人，只靠該人是否誠實，周薇薇回應指：「可以咁講」。

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet ，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。

周薇薇稱父親「好清楚話唔賣散（股份）」

六女周薇薇今繼續接受原告方盤問，她在2015年受父親周亦卿所託協助成立信託及訂立遺囑，而她向律師及會計師事務所索取意見後，「我唔會就咁揼份文件俾佢自己睇」，她會解釋予父親及討論，另會繼續向律師及會計師事務所深入提問，以獲得更清晰及詳細的資料。被指諮詢時使用「聰明用字」，周薇薇稱：「我將我腦入面嘅問題寫出嚟 」。

五女周蕙蕙。 何健勇攝

原告方重提，父親周亦卿一直希望把名下其士股份悉數轉到信託，周薇薇則指她「唔可以幫爸爸講」，但父親「好清楚話唔賣散（股份）」，而父親亦曾提到以信託形式管有股份是其中一個選項。原告方指，若把股份悉數給予一人，只靠該人是否誠實，周薇薇回應指：「可以咁講」。惟周薇薇指她與父親「每一次講到信託」，都會還原基本步：「究竟想點」。

案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦