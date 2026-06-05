其士爭產案丨六女周薇薇形容周亦卿為「嚴父」 做決定時「好有自己主見同諗法」

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟挑戰遺囑有效性，要求以2009年遺囑作準。六女周薇薇供稱，她在2015年受父親周亦卿所託，協助成立信託及訂立遺囑，但父親周亦卿從來「無好清晰話我知邊個係受益人」，故令成立家族信託事宜一直停滯在初步階段。周薇薇形容父親周亦卿是「嚴父」，「佢好有自己主見同好有自己諗法」、「佢會做自己需要做嘅決定」，而且「如果周生會做一樣嘢個時，佢會追得好緊」，她便認為父親選擇不成立信託。

周薇薇指律師卓照華就信託問題建議諮詢華馬威

原告為長女周莉莉（Lily），由資深大律師沙惜時代表；被告為五女周蕙蕙（Violet，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi），由資深大律師余若海代表。

六女周薇薇今繼續接受原告方盤問，她曾在香港大學修讀法學士課程，期間曾修讀衡平法與信託法 (Equity & Trusts)，但當時「讀過、考完試，無需要再用（有關知識）」。她到英國修咸頓大學修讀法學士時則主攻航運法，故當父親周亦卿拜托她協助成立信託及訂立遺囑，她便重拾書本了解相關知識，而且直接找其朋友、女律師卓昭華。

周亦卿。資料圖片

六女周薇薇稱「佢（律師卓昭華）永遠都係我第一個會搵嘅人」，兩人均修讀法律，持法律專業知識，「任何我想多對眼望一望」的資料，「同佢熟到係咩都可以叫佢幫一眼」。惟她與卓昭華深入討論成立信託及訂立遺囑時，卓則指成立信託「太繁複」，建議她找會計師事務所KPMG(畢馬威)。她其後一直諮詢卓昭華，卻遭卓「鬧爆」，「佢話講咗好多次，真係做唔到」。

父親是「嚴父」、「好有自己主見」

周薇薇了解到成立信託需與多名律師溝通，問卓昭華可否成為協調者（coordinator），惟「coordinator佢都唔做」。周薇薇「本身唔識KPMG啲人」，她經卓昭華介紹後便與KPMG職員以電郵方式聯絡，表明其父親周亦卿希望成立家族信託，把其士股份轉到信託，提及周家成員均持有加拿大護照，亦有日本護照持有人；其後她與五女周蕙蕙曾和KPMG職員多次食飯見面討論，但KPMG沒有提供任何實質意見。

周薇薇指她當時對信託認知「唔深」，而父親周亦卿從來「無好清晰話我知邊個係受益人」，故令成立家族信託事宜一直停滯在初步階段。周薇薇形容父親周亦卿是「嚴父」，「佢好有自己主見同好有自己諗法」、「佢會做自己需要做嘅決定」、「佢好有自己standard」，而且「如果周生會做一樣嘢嗰時，佢會追得好緊」，故認為父親選擇不成立信託。

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案件編號：HCAP22/2019

法庭記者：劉曉曦