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宏福苑執拾｜6旬伯伯準備護膝手杖上樓 拒向單位告別：基本上我都唔捨得

社會
更新時間：12:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-25 HKT

大埔宏福苑火災發生至今超過4個月，今日（25日）是居民分批上樓的第6日，今日開放宏昌閣和宏仁閣讓居民回家。年過6旬的麥先生及太太住在宏仁閣40年，麥先生稱為著今次上樓，過去一周特意練習行樓梯，更為此準備護膝及手杖；惟麥太因行動不便，只能在樓下看「直播」，她哽咽稱「條根種咗喺度！」

夫婦情繫家園盼取回婚戒相片

住在宏仁閣25樓的麥生場言，由於自己年事已高，「膝頭唔好」，要登上二十多層樓，到單位執拾，感到非常吃力。為了今次執拾，他過去一周已特意練習行樓梯，更準備了護膝及手杖，幫助上樓。他表示，上樓時會盡力而為，但計劃將搬運重物的任務交由年輕人，自己則專注於執拾及整理，「啲嘢擺喺屋入面，啲後生唔知，所以點都要有個人上去」。

他指出，家中有大量相片及紀念品，這些都是重要的回憶，同時亦有其他財物，擔心在匆忙中會有所遺漏或損失。被問及3小時執拾時間是否足夠，他稱「我搬屋都搬咗3個月，喺樓上搬屋落樓下都搬咗成個月，你話3個鐘夠唔夠呀」，認為一次上樓機會並不足夠，希望能再次上樓。被問到會否和家園告別，他反問「告乜『別』啫，我屋企嚟㗎！點會告別！基本上我都唔捨得。」

期望修復後可以遷回單位

行動不便無法上樓的麥太則表示，住在宏仁閣四十多年，對家園感情深厚，稱「你問多我兩句，我都想（喊）。」，更形容自己「條根種咗喺度，你要連根拔起」。她憶述，火災發生時倉皇逃生，「一條身走出來，乜都冇」，今次家人返回單位，主要是為了取回結婚戒指、結婚相等極具紀念價值的貴重物品。

她表示，自己所住的單位損毀並不嚴重，「你整返好比我哋，我哋願意返去住，冇計，好無奈」。

記者：李健威

攝影：陳浩元

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