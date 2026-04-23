宏福苑聽證會｜何不啟動1.5億緊急警示系統 ? 消防 : 曾考慮 惟因兩原因最終作罷

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會今日（23日）繼續由消防處官員作供。大火當日有不少市民質疑政府為何未有啟動耗資1.5億元的政府緊急警示(EAS)系統。消防處副處長（行動）陳慶勇的供詞提到，當時有考慮用政府緊急警示系統，但最終未有使用，原因是公眾從未接受過針對EAS的教育。若貿然發出警示，居民可能不分情況立即逃生，而在當時環境下，貿然走出街外可能比留在單位更危險。第二，發出該系統訊息需時約一小時，對當時情況幫助不大。

在危急情況下並非每個人都能正確應對

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃質疑既然火警鐘失效、窗戶被封，通知居民的唯一工具可能就是EAS，而系統亦可發出具體指示，例如「留在單位封好門」，詢問為何因程序而不用，陳慶勇解釋，即使訊息簡單，在危急情況下並非每個人都能正確應對，否則消防處也毋須投放大量資源進行公眾教育。

杜淦堃指，政府會否考慮提升EAS，將來可分區發放訊息，並配合公眾教育，讓市民知道收到警示時應如何應對。陳慶勇同意未來若使用該系統，必須對訊息內容進行研究，並配合相應的公眾教育。

大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康指，今次事件顯示很多事情無法預先準備，認為前線消防人員已盡力而為，杜淦堃查問不使用EAS是一個經過考慮的決定，並非遺忘了該系統。陳慶勇同意。

為何未升至「災難級」 消防 : 「災難級」意味甚至需動用解放軍

對於外界質疑為何未有將火警由五級升至「災難級」，陳慶勇解釋，「災難級」通常適用於全港性或多種事故同時發生、所有部門可用資源均已用盡，甚至需要動用解放軍等協助的情況，今次消防處內部仍有資源可動用，亦未出現全港多處受影響的局面，因此未有提升至災難級別。

杜指，是次整個宏福苑救援行動共派出318架次消防車、185架次救護車，共2311人次的消防及救護人員到場，最終有12位消防員受傷，1人不治，行動超過40小時。陳慶勇指今次大火他見過最大規模的消防動員記錄之一。被問到消防就長時間的行動有何新措施，陳慶勇提到，一般火警毋須長時間撲滅，也因此無需消防區長「接更」，今次長時間行動中，除了安排消防區長「接更」，也預留了防火組等，非行動組別的消防區長同級別人員支援。另外，亦是首次安排旅遊巴接載早上9時交班的消防救護人員直接前往現場「接更」。

記者: 黃子龍 趙克平

攝影: 何健勇