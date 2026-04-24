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宏福苑聽證會｜鄧榮華憶述七廈「相當大火」 消防員攻堅宏泰閣14樓救出市民

社會
更新時間：12:39 2026-04-24 HKT
發佈時間：12:39 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）將舉行第19場聽證會。消防處助理處長（新界北）鄧榮華憶述宏福苑大火當日情況，指現場七座大樓均「相當大火」（well alight），情況嚴峻，但在宏泰閣曾有隊員不顧底層的大火，把握機會直接攻堅上10樓及14樓救人，並成功救出市民。亦有隊員在被大火、濃煙籠罩，被棚架封鎖出口的宏昌閣大堂救出3名昏迷人士。

憶述火場嚴峻形容多座大廈「well alight」

鄧榮華作供時憶述，他於大火當日下午16時18分接手指揮，隨即向通訊中心匯報，指現場七棟31層高的大樓中，有多座已「相當大火」。他解釋，消防員一旦聽到「well alight」的字眼，便會意識到是嚴重火警。他當時立即建立指揮鏈，委派時任消防處副消防總長（新界北）黃景文負責搜救，並安排陸續到場增援的高級主任擔任各大樓的指揮官。在擔任總指揮期間，他多次應搜救指揮官黃景文的要求增派搜救隊，並強調各大樓指揮官均有彈性，可按情況各自要求增援。

滅火主要策略為「內攻」

鄧榮華指，當日滅火主要策略為「內攻」，即逐層推進。各大樓指揮官曾嘗試其他方法，「指揮官一直無放棄試用其他不同策略，但均失敗告終。他舉例，火警初期有隊員試圖衝入宏昌閣進行緊急疏散撤離，但僅上半層樓便遭遇大火濃煙而無法深入被迫撤退至大堂；其後大量棚架掉落更一度封鎖出口，儘管如此，隊員仍在15時40分成功於宏昌閣大堂救出3名昏迷人士。另外，宏泰閣亦曾有隊員不顧低層大火，把握機會直接攻堅沖上10樓及14樓救人，並成功救出市民。

靠80公斤手提泵泵水上高層

他亦提及，由於大廈消防栓及加壓系統停止運作，消防員需使用手提式加壓泵（portable pump）輔助，將水壓提升，以確保高層樓層能夠有效出水。而每個手提式加壓泵重約80公斤，消防員需將手提式加壓泵徒手搬運上樓，形容「並非輕鬆的事。」他承認消防栓及加壓系統的問題對救援工作有明顯影響，但仍屬可克服範圍。

記者：趙克平、黃子龍

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