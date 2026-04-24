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宏福苑聽證會｜即時覆核所有關閉消防裝置申請 楊恩健：擬修例加強監管消防承辦商 下月諮詢立法會

社會
更新時間：15:16 2026-04-24 HKT
發佈時間：15:16 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行第19場聽證會。消防處處長楊恩健出席作供。代表委員會的資深大律師杜淦堃指出，大火揭示消防處處理「消防裝置關閉通知書」（SDN）申請存在漏洞，內部甚至有「慣例」要求消防裝置系統需停用一年才會跟進。楊恩健回應稱，由今日起所有SDN申請已重新審核，並堵塞不必要的申請。他指違規者獲寬限60日內完成糾正，否則將發出消防火警危險通知書。

針對大火前有消防員僅檢查替代措施，未有審視關閉裝置的理由及系統狀況，楊恩健承認存在漏洞，新措施下除檢查替代措施外，亦會同時檢查消防栓、水缸及手動報警按鈕的運作情況。

擬修例加強監管消防承辦商  延遲通報消防設備損壞考慮引入監禁

就消防工程承辦商監管問題，楊恩健表示，將針對曾被扣分的承建商加強巡查，並計劃修例，對未按時申報或延遲通報消防設備損壞的行為，提高罰則至現有的5至10倍，同時考慮引入監禁。此外，將加重物業管理公司的消防安全責任。

正研引入消防工程承辦商續牌制  曾被控、表現差將不獲續牌

楊恩健透露，正研究引入續牌制度，要求消防工程承辦商每3至5年續牌一次，審核條件包括扣分紀錄及曾否被檢控，以淘汰表現欠佳的承辦商。相關法例正草擬中，預計5月提交立法會諮詢，目標今年內完成。

下月就修例諮詢立法會  提5項修訂擬引入「管理層刑責」、定額罰款

政府補充，保安局正積極推展修訂《消防條例》（第95章）及相關附屬法例的修訂工作，並已與持分者積極溝通，以聽取他們的意見。當局會在5月諮詢立法會保安事務委員會，隨後會展開公眾諮詢，目標是在2026年年底前將法案提交立法會審議，以期盡快落實各項改革措施。主要建議修訂內容:

1.加入主要消防裝置關閉須由消防處批准的新要求，以及將任何人故意不當地使用或干擾消防裝置列為罪行；

2.引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任，並將合適的行政措施提升為法例要求，例如最少每半年進行警鐘測試一次；

3.引入定額罰款制度，及時處理和糾正一些容易核實的違規行為，例如阻塞逃生途徑；

4.大幅提高註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，並引入「管理層刑責」條款，把有關刑責延伸至註冊承辦商的董事及管理層；以及

5.賦予消防處人員更充分的調查及執法權力

有關主要消防裝置關閉預先審批機制，註冊消防裝置承辦商在申請時須說明關閉原因、預計時間、受影響的主要消防裝置，以及在關閉期間已採取的額外消防安全措施。消防處會在收到申請後到場巡查以審批申請，如有需要會要求責任人落實額外消防安全措施，以保障消防安全。

記者 : 黃子龍 趙克平

攝影 :  陳浩元

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