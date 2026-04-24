宏福苑聽證會︱812個單位未受大火影響 楊恩健：僅從救火層面評估 未考量樓宇結構安全

大埔宏福苑火災獨立委員會早前曾透露，受災的7幢樓宇約有1700個單位，當中53%遭受損毀，其餘812個無受影響。宏福苑聽證會今日繼續，消防處處長楊恩健首次作供，代表政府的資深大律師孫靖乾引述日前消防處副處長陳慶勇的證供指，消防人員進入宏福苑單位視察內部受損情況時，未有針對樓宇結構問題作評估。孫靖乾詢問楊恩健，該812個單位的評估結果，是否純粹是消防處從救火層面作出的內部評估，而完全沒有從樓宇結構安全角度作判斷，楊恩健確認有關說法。

消防處合共檢視宏福苑1736個單位 812個被評為相對未受大火影響

據聽證會透露，消防處合共檢視宏福苑內1736個單位，當中812個單位被評為相對未受大火影響。孫靖乾之後再問楊恩健，是否認同陳慶勇的表述，即消防處本次為獨立委員會提供的協助，僅聚焦於單位受火災破壞的程度，並沒有針對個別單位，以至樓宇整體結構安全影響作出損毀考量，楊恩健明確表示同意此說法。

宏福苑大火後，房屋局局長何永賢曾表示，受大火波及的7幢樓宇「內傷」嚴重，經歷高溫燃燒導致混凝土內部產生大量裂縫，已不適宜居住，有需要拆卸。

記者 : 黃子龍 趙克平

攝影 : 陳浩元

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