公務員部門首長責任制︱周小松：新制度將行政問責制度化 有助提升客觀公正性

公務員事務局向立法會提交文件，政府敲定「部門首長責任制」細節，設兩級調查機制，調查政府部門嚴重問題，提升管治效能，預計「責任制」最快10月生效。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松認為，新制度將行政問責制度化、清晰化，並引入較獨立的調查團隊，有助提升客觀公正性，是好的做法。

周小松今（15日）在電台節目表示，今次公布「部門首長責任制」細節，清晰說明整個公務員管理團隊，尤其是部門首長，須承擔行政問責責任。

制度化問責理念彰顯執行決心

周小松認為，新機制將長久以來存在的行政問責理念進一步制度化，在什麼情況下去啟動、由誰啟動、是第一級還是第二級，清晰地公布出來。他相信能讓公務員和市民都清楚看到，行政問責並非「擺設」，而是會切實執行。

其次，針對第二級調查，周小松指，新安排將由一個相對獨立的委員會負責，調查結論可更客觀、獨立和公正。他解釋，現行制度下，即使屬嚴重事件，如過去的「 樽裝水事件」，也只由一名資深常務秘書長帶領小組調查；新制度改由獨立委員會進行，能顯著增強獨立性。

報告明確責任歸屬 推動政策改善

他指出，最終的調查報告將明確指出事件的責任誰屬、部門缺失及改善建議，政府接納後便可據此進行政策改善。

對於外界關注如何界定事件的「嚴重性」，以及會否出現「大事化小」的情況，周小松回應指，難以訂出具體分數或量化指標來決定是否啟動「第二級調查」。他認為，判斷權在於司長或局長，他們會根據事件對公眾利益的影響、輿論反應、對政府形象的損害及造成的損失等因素作綜合判斷。他引述局長在立法會的說法指出，需要啟動第二級調查的事件理論上不多，只會用於真正嚴重、涉及系統性問題的事件上。

有權調查任何級別公務員

周小松強調，調查小組有權調查任何級別的公務員，包括常任秘書長等首長級官員。若調查過程中發現錯誤源於更高層的政策制定或指示，小組亦有權修改職權範圍以繼續跟進。即使調查由第一級（部門首長層面）開始，若局長在過程中發現問題涉及整個系統，甚至牽涉部門首長本人，司局長在任何階段均有權啟動第二級調查，將案件升級處理。

被問到調查報告會否公開，周小松坦言未知會否「完全公開」，但他希望政府能盡量公開報告內容。他認為，公開報告有助公眾監察整個公務員制度，是一件好事。

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