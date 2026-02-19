強化公務員評核機制初期在特定職系試行 楊何蓓茵：避免標準過寬或過嚴

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，《施政報告》提出強化公務員評核機制及建立「部門首長責任制」兩項措施，將於今年上半年陸續出台。其中，強化評核機制將會分階段推行，初期以試驗形式在特定公務員職系中率先試行，其後再檢視成效，探討是否有需要微調或進一步優化的空間。

楊何蓓茵接受電台訪問時強調，強化評核機制目的，是希望上司能更貼近政府的尺度評核公務員，避免出現標準過於寬鬆或過於嚴格的情況。她透露，具體執行細節仍在詳細考量中。

料今年上半年提交立法會審議

至於「部門首長責任制」方面，楊何蓓茵指出，局方已展開訂立《公務員敍用委員會條例》附屬法例的相關工作，預計可於今年上半年提交立法會審議。

去年政府發生採購冒牌樽裝水事件，政府其後決定撤回物流署署長陳嘉信獲頒授的銀紫荊星章。楊何蓓茵回應指，政府與其他機構，若工作有不足之處，便應虛心承認，「係做得無咁滿意的地方，我哋係承認嘅，有啲地方係唔符合期望，最重要係我哋知道邉度做得唔好，盡快去改善」。她又指，若需要提升同事的能力，就要提升。她強調，凡事應看事情本質，政府在這次事件中已作出恰當的處理。事件涉及幾位物流署同事警覺性不足，他們已為此承擔責任。

不會因單一事件動搖公眾對公務員信心

不過，楊何蓓茵亦指出，當政府工作做得好時，同樣會獲得市民認同。她以去年宏福苑大火後，社署迅速啟動「一戶一社工」機制為例，前線人員盡心盡力為災民提供支援，社署其後收到大量災民的感謝信，表達謝意。這證明只要政府工作到位，市民是會看見並表示欣賞的，相信不會因為單一事件而動搖公眾對整個公務員團隊的信心。

楊何蓓茵表示，去年接連舉行啟德體育園開幕前演練、統籌全運會、立法會選舉等活動，皆動用大量公務員，結果都令人滿意，公務員團隊的士氣並無受到影響，相信會繼續好下去。她認為，過去一年發生的事件對公務員團隊的士氣並未因此受影響，並相信團隊表現會持續向好。

雖然近年公務員整體流失率有所改善，但政府內部反映政務職系（AO）仍有一定數量的空缺，有意見指現有同事需一人身兼兩職。對此，楊何蓓茵解釋，政務職系的招聘門檻向來較高，必須確認應徵者具備足夠能力才會聘用。若應徵人士未能達到要求，當局不會勉強填補空缺。她強調，政務主任的工作性質複雜，對個人的承擔感、智慧、情商，以至抵受壓力的能力均有極高要求，因此目前仍有空缺實屬正常。她續稱：「有時若隔離嗰位暫時空缺，需要兼顧，對AO都係好基本的要求」」她補充，隨著政務職系的應徵人數持續增加，相關空缺正在逐步減少，外界無需過於憂慮。

相關新聞：

陳嘉信冒牌水無疏忽 惟首長須承責撤星章

宏福苑大火｜「一戶一社工」已接觸所有受影響家庭 協助長遠安置及生活復常

AO實習︱政務職系暑期實習計劃接受申請 與現職共事汲取經驗 即睇申請資格/連結/截止日期

