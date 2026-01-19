AO實習︱政務職系暑期實習計劃接受申請 與現職共事汲取經驗 即睇申請資格/連結/截止日期

【公務員招聘/AO實習】假若對公共服務有熱誠的大專院校同學，要把握機會。公務員事務局指，2026年政務職系暑期實習計劃即日起接受報名申請，月薪有11,500元。

政務主任（AO）是特區政府的專業公共行政管理人員，負責協助制定公共政策、統籌和推展各項施政計劃，並管理公共資源的運用。獲取錄參加實習計劃的同學會獲安排到一個政策局或部門與現職AO共事，親自負責與AO相類似的職務，汲取實際工作經驗之外，也可以了解政府部門的運作，對將來投考AO等公務員職位很有幫助。詳情可瀏覽公務員事務局官網。

相關新聞：

政府工空缺2026︱懲教署印刷工藝教導員頂薪42K 教育局35K請行政助理 即睇申請方法及資格！

政府工招聘︱AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

AO實習︱遴選準則：

(a) 香港特別行政區永久性居民身份；

(b) 於2025-26學年及2026-27學年在本地或內地╱海外大專院校就讀全日制課程，並將於2027或2028年夏季 (即9月前) 獲得學士學位或以上程度學歷的學生；

(c) 有志服務社會並且有志於畢業後加入政務職系；

(d) 具備領導才能；

(e) 適應團隊工作；

(f) 積極參與社區╱學校活動；

(g) 學業成績優良；以及

(h) 兩文(即中文和英文)三語(即粵語、普通話和英語)俱佳。

聘用條款、薪酬及工作時間：

聘用期由2026年5月至9月之間，為期約兩個月或以上 (因應部門的運作需要及參加者的情況，個別的實際聘用期可能會略有不同)。

薪酬水平為每月11,500元 (包括強積金供款)，工作時間一般為每星期44小時，但實際工作時間會視乎部門的運作需要而定。如果需要超時工作，可獲補假作償。

獲聘用的申請人將會一律獲得同樣的聘用待遇 (聘用期除外)。就現居於香港以外的申請人而言，如獲聘用，將不會提供任何額外津貼，以支付其來港或離港的開支，或其留港期間的生活費用。

申請辦法：

本地申請人—

所有本地的申請 (包括現正於香港以外的大專院校參與交換生計劃的本地大專院校學生的申請) 須透過申請人所就讀的大專院校辦理。有興趣參加的同學可直接向所屬大專院校的有關部門查詢申請手續詳情及截止日期。

現於香港以外的大專院校就讀的申請人——

在香港以外的大專院校就讀的香港學生 (現正於香港以外的大專院校參與交換生計劃的本地大專院校學生除外) 如欲申請參加本計劃，須在2026年2月27日 (星期五) 或之前 (香港時間) (以電郵發送日期為憑) 將下列資料之掃描版本或副本連同一張背景為淨色的彩色近照 (檔案格式為JPG、JPEG或PNG；相片的最小尺寸為413x531像素) 電郵至[email protected] (於截止申請日期後遞交和以郵遞或傳真方式提交的申請書將不獲受理)︰

(a) 填妥的申請表格；

(b) 有關學歷證明文件副本；

(c) 大學成績表副本；

(d) 兩篇文章 (中、英各一篇，字數各不超過300字)，中文文章講述個人最大的強項和弱點，英文文章提出兩項政府可更有效吸引年輕人才加入公務員隊伍的建議；以及

(e) 兩份推薦信 (其中一份須由申請人所屬大專院校的教職員撰寫)。

申請表格可按處下載

通知及查詢

申請人可能獲邀參加遴選面試。申請人如於上述截止申請日期後12星期內仍未收到任何通知，則可視作經已落選。

