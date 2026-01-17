宏福苑大火｜「一戶一社工」已接觸所有受影響家庭 協助長遠安置及生活復常

宏福苑五級火後，政府透過社署「一戶一社工」，主動接觸受火災影響的宏福苑業主，提供發元服務，協助居民生活復常。勞工及福利局局長孫玉菡今早（17日）在電台節目表示，宏福苑共有1,984戶受影響家庭，至今已接觸了1,982戶，餘下兩戶經查證後，確認分別是住戶已全部離世和已離開香港。

對於有指一戶一社工壓力很大，他指，現時社署約有2,000位社工，宏褔苑有1,982戶，可說是「全民皆兵」，社工亦有本身的工作，在面對宏褔苑如此大的大災難面前，大家都明白要走多一步，努力做好工作，他很感謝及理解很多同事都是從心出發，為幫助居民出一分力。

對於火災後的長遠安置方案，政府正透過「一戶一社工」向居民收集意見。孫玉菡表示，過程順暢，社工會協助居民填寫或轉述問卷，相信短期內可收集大部分居民的意願，以便協助政府制定方案。

社工與居民已建立信任關係

社署副署長梁綺莉表示，社署已接觸超過1980戶家庭，涉及逾5,000名居民及家屬，現時已與居民建立信任關係。她憶述，火災當日社署已迅速派出社工、臨床心理學家等到場支援居民，並有醫務社工在醫院協助死傷者家屬。除提供情緒輔導外，亦協助居民尋找緊急住宿，並特別關顧長者及殘疾人士，提供暫託服務及協助聯絡親友。隨著政府發放租金津貼，居民生活已逐漸復常並得以安頓。

收集安置意願 協助長遠規劃

梁綺麗表示，早期工作日以繼夜，需處理各種緊急需求，包括陪同就醫、協助處理信件等，並需聯絡不同部門及專業團體，如法律諮詢等。現階段居民已安頓，且強調參與「一戶一社工」的社工並非「單打獨鬥」，背後有整個團隊提供支援，為處理個案給予意見，現時運作已順暢許多。