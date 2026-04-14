公務員部門首長責任制︱不遲於10月生效 特首/司局長可啟動「第二級調查」 受查者可被調職或着令退休

為進一步強化公務員治理體系及落實2025年《施政報告》政策，公務員事務局今日（14日）向立法會提交文件，敲定「部門首長責任制」具體細節。當局計劃於今年6月向立法會提交全新的《公務員敍用委員會（調查）規例》，正式賦權公務員敍用委員會（敍委會）進行「第二級調查」，專門徹查政府內部嚴重系統性問題或涉及部門首長失誤的個案。

當局目標於2026年6月以「先訂立、後審議」形式向立法會提交《調查規例》，若審議期被延長，預計新規例最遲於今年10月中旬或之前生效。

調查後若表現持續欠佳 最嚴重可着令該人員退休

調查完成後，報告將交由啟動調查的特首或司局長考慮跟進。若發現員工涉及不當行為，將按紀律機制處理；若屬工作表現欠佳或欠缺應有能力，政府可安排培訓或調職；若人員表現持續欠佳，或其行為令部門首長對其繼續履行職責的能力失去信心，政府可根據《公務員（管理）命令》，為公眾利益着令該人員退休。若公務員在調查期間拒絕合作，將面臨紀律處分。

按嚴重性分兩級 特首或司局長可啟動「第二級調查」

根據提交予立法會公務員及資助機構員工事務委員會的討論文件，日後處理部門問題將按嚴重性分為兩級：

第一級調查： 若問題性質較為不嚴重、屬單一事件或僅牽涉具體操作的執行人員，將繼續由部門首長負責調查。

第二級調查： 若部門出現嚴重、廣泛或重複性的系統問題，或有迹象顯示涉「部門首長」責任時，行政長官或司／局長可啟動第二級調查。調查小組將由公務員敍用委員會（敍委會）主席及最少一名委員共同組成，並可由政府僱員提供支援，以及委任「獨立專家」提供意見及協助調查。

賦權調查小組進入及視察政府部門處所

擬議的《調查規例》將賦予調查小組廣泛權力，包括要求受查人（包括公務員及非公務員合約僱員）提供或容許查閱文件、出席聆訊並作答，甚至可進入及視察政府部門處所。

文件嚴厲警告，被調查的僱員必須配合；如仍有不合作者，會被視作沒有履行職責，並以「紀律機制」即時跟進。不過，為確保程序公義，若調查報告擬對任何人士或機構作出批評，受影響方將獲給予機會作出書面或口頭申述。

表現持續欠佳可按《命令》被「着令退休」

調查完成後，報告將交由啟動調查的特首或司局長考慮跟進。若發現員工涉及不當行為，將按紀律機制處理；若屬工作表現欠佳或欠缺應有能力，政府可安排培訓或調職；若人員表現持續欠佳，或其行為令部門首長對其繼續履行職責的能力失去信心，政府可根據《公務員（管理）命令》，為公眾利益着令該人員退休。

設「避席機制」免造成觀感上偏見

為免「既是調查員又是裁判官」造成觀感上的偏見，政府引入特別安排：曾參與調查小組的主席及委員，日後在委員會審視與該案相關的紀律或人事報告時必須避席。特首可委任一名不在調查小組內的委員，暫時署理主席職務。

當局目標於2026年6月以「先訂立、後審議」形式向立法會提交《調查規例》，若審議期被延長，預計新規例最遲於今年10月中旬或之前生效。為配合制度，公務員學院亦將於今年年中設立針對部門首長／副首長的主動領導培訓計劃。