油價｜《The Standard》拆解香港油價「世一」及加快減慢之謎 議員業界促油商公開數據 政府管制價格

受近期中東緊張局勢影響，本港油價急升，不但汽油車車主要捱貴油，運輸、速遞、日用品同樣受物流價成本上漲而加價。究竟香港油價為何成為「世一」，「加快減慢」現象又如何造成？《The Standard》（英文虎報）發表專題報道，分析除了地價及燃油稅，更重要是燃油供應商營運數據一直成謎，外界難以監察，甚至被質疑涉嫌「合謀定價」。有業界及議員要求油商公開更多數據，政府亦應考慮出手作適當管制。

成因一：地價成本上升 油站投標價過億元

香港油價貴絕全球，以特級無鉛汽油為例，目前零售牌價維持在每公升32.89元高位，扣除門市折扣後，各油公司價格仍介乎23元至31元不等。油價高昂背後原因眾多，地價是其中之一，自2003年起，油站投標價由當年平均每個約5000萬元，上升至2019年的約5億元，例如2019年大圍積存街一幅加油站用地，更以6.44億元批出。

地價是固定成本，但隨著政府大力推動電動車發展，現時每10部新登記私家車，7部是電動車，令入油需求減少，變相令地租等固定成本對油價的佔比增加，甚至轉嫁至消費者身上。

成因二：燃油稅1998年至今未調整

另一成本是無鉛汽油燃油稅，目前每公升6.06元，但1998年起未曾調整。此外香港油站目前只供應98辛烷值汽油，缺乏95辛烷值的選擇，後者價格可便宜10%至15%。

成因三：油公司營運數據成謎 外界難監察

不過，油站投標價、燃油稅屬固定成本，油價「加快減慢」更深層原因，在於油公司往往以「商業機密」為由，不公開營運成本結構，令外界難以監察；加上各油公司價格走勢一致、同升同跌，不時被質疑有「合謀定價」。油公司一貫口徑是香港沒有煉油廠，本地出售的車用燃油全是進口成品油而非原油，也要考慮地價、運輸、人工等因素。

成因四：電動車普及 油商圖利潤最大化

能源諮詢委員會主席黃傑龍日前表示，「加快減慢」的觀感頗為真實，這源於油公司營運數據不透明。他指本港電動車增長幅度全球領先，加上不少車主北上順道入油，導致本地汽油需求減少， 推斷油公司或擔心生意萎縮，故趁有機會時維持高價，當國際油價回落時，也不輕易跟隨減價，但強調屬個人推測。

亦有熟悉議題的議員分析，電動車普及化觸動油公司的既得利益，燃油車需求只會越來越少，他們要趁這十多年時間「賺多一浸」，因此即使日後國際油價回落，減價速度肯定不會快。特首李家超日前表明，競委會若發現任何合謀定價或違反公平競爭行為，將依法調查。

相關新聞：

油價飆升︱順豐3.16起港澳本地件收1元燃油附加費 強調屬臨時性

油價飆升｜黃傑龍：倘引入「95」辛烷汽油 料價格可降10%至15%

油價急升︱廁紙洗潔精都受影響？業界揚言或加價兩成 藥房職員：加都係商人藉口

粵港澳燃油同一來源地 價格差天共地

本港車用燃油絕大部分由內地進口，目前內地廣東省98汽油每公升10.29元人民幣，折合港幣約11.6元，約香港油價三分一；澳門特級汽油最貴17.69澳門元，折合港幣17.2元；台灣98汽油新台幣32.4元，折合港幣約8元，只及香港油價四分一。至於與香港生活水平相若的新加坡，特級汽油新加坡元4.21元，折合港幣約26元。

亞洲各地最新油價（每公升）

地區 價錢 香港 $32.9 內地 $11.6 澳門 $17.2 台灣 $8 新加坡 $26

註：參考特級或98無鉛汽油價格，未扣除優惠。以港幣計。

何敬康：點解油價唔可以有價格管制？

立法會議員何敬康表示，競委會數年前曾調查油商合謀定價，雖未找出證據，但反映有合理懷疑，認為油商應將數據透明地公開，讓大眾理解為何油價高企。他又指，目前有眾多車隊卡、折扣卡等操作，未知背後有何中介或產業鏈，故支持政府出手，要求油公司公開營運數據。

他建議政府研究控制油價，在極端情況下，應以公眾利益為大前提，出手作適當管制和干預，「逼人買貴油，已經唔係健康市場」。他形容油商是寡頭壟斷，既然電力、公共交通也可有價格管制措施，「點解油價唔可以？」具體而言，他認為可與國際市場和鄰近地區看齊，或計算中位數，但第一步是油商須交出營運數據，才能研究分析。他理解內地營運成本較便宜，油價難直接與港比較，但澳門油價只是香港一半，便難以解釋。

莊豪鋒促公開數據：透明對大家最公平

實政圓桌議員莊豪鋒則指，香港無煉油廠，需購買內地或新加坡的成品油，故應比較新加坡的「成品油離岸價」，才可確認油商有否趁戰爭謀取暴利。他同樣建議政府要求油公司公開採購成本、折扣等，「透明就對大家最公平。」

汽車會永遠榮譽會長李耀培形容油公司「無王管」，例如近日汽油牌價無再上升，卻減少折扣優惠，即變相加價，令消費者繼續捱貴油。他指多地政府將燃油視為民生項目作價格控制，港府應下定決心，考慮規管油公司利潤，確保油價升跌有據。

記者：陳俊豪

相關新聞：

油價急升︱李家超：倘發現燃油供應商合謀定價 競委會將依法行使權力調查

大棋盤︱香港油價「世一」貴 政府可介入？議員：足足是台灣4倍價錢 太離譜