大棋盤︱香港油價「世一」貴 政府可介入？議員：足足是台灣4倍價錢 太離譜

受中東局勢影響，國際油價急升，本港昨日特級無鉛汽油價格已高達每公升32.39元，柴油亦升穿30元，汽車會預料本周後期油公司庫存用盡後，可能仍有一波升浪。本港油價向來貴絕全球，導致不少傳統油車車主「轉會」電動車，但新一份《預算案》宣佈取消電動私家車「一換一」計劃，被質疑不利電動車普及化步伐，惟近期油價大升，又反過來重新刺激電動車銷量。

買車容易養車難，入油、停車場費向來是油車車主的最大成本。本港油價「世一」貴，長年拋離其他國家或地區，無論外圍油價升跌，本地價格都「穩如泰山」，各大油公司也經常出現同升同跌、加快減慢的情況，坊間質疑是否合謀定價。競委會2017年發表市場研究報告，奈何找不出證據；政府2020年委託消委會推出「油價資訊通」網上平台，協助市民格價，但油價偏高仍是尖銳問題。

議員：香港與台灣「同價」 「但人哋台幣，你就港元」

對於加快減慢批評，油公司解釋口徑不外乎兩種，其一是香港沒有煉油廠，本地出售的車用燃油全是進口成品油而非原油；其二是汽油進口價只是定價的其中一個因素，其他運作成本包括油站用地投標價、運輸等都會影響定價。不過到底各項開支分別佔油公司營運成本多少，屬於「商業機密」，外界無從得知。

立法會議員何敬康指，香港油價長年貴得不合理，舉例在台灣，98辛烷值汽油價格昨日每公升約32元，「大家『98油』都三十幾蚊，不過人哋是台幣，你是港元，換言之香港油價足足是台灣的4倍」，情況誇張。加上香港市場無提供92、95辛烷值汽油，消費者選擇不足，基本上是「被逼捱貴油」。他預告稍後在財委會特別會議上，追問更多與燃油車市場相關數據。

有熟悉行情人士指，現時新車主大多傾向購入電動車，而由油車「轉會」電動車的人士，「十個有八個主因都是油價貴」，預期對車用燃油的需求會持續減少。有建制人士甚至質疑，電動車「一換一」稅務優惠取消，與油公司背後「發功」可能有間接關係。

該人分析，油商投地價格本身就高，「億億聲咁去」，但電動車普及化步伐影響了油公司生意，觸動既得利益，「油公司定價一向進取，按邏輯推斷，電動車普及會擠走市場上的燃油車，油公司生意會越來越少，他們一定要趁這十多年時間『賺多一浸』。即使之後國際油價回落，本港油價會繼續偏高。」

面對世一油價，政府又能否出手？其實今次油價飆升，主因是外界預期中東戰事可能維持一段長時間，據知，特區政府正密切監察情況，會持續評估油價上升的影響範圍，包括通脹等因素。

電動車代理：過去周末生意增一倍

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則指，若政府介入，其中一種模式是類似兩電的專營權，利潤規定在管制範圍，資訊必須公開；或參考內地以立法方式介入市場，規限油價在某個範圍。但必須注意的是，本港電動車越趨普及，有否需要此時特地立法處理車用燃油市場，要平衡各種因素考慮。

他又指，油公司並非上市公司或公營機構，有權不公開財務資料，而油公司市場生態欠缺競爭，資訊不透明，自然易引起市民負面觀感。

政府公佈取消「一換一」後，買家趕尾班車入市，面對油價再攀升，即使欠缺稅務誘因，駕駛者要擺脫「油魔」，換電動車似乎是最好選擇。電動車代理黃毅力表示，剛過去的周末車展，單日賣出約100輛電動車，生意較平常周末增一倍，油價是重要考慮因素：「有買家本身無諗住換電車，見油價越嚟越貴，又唔知打仗打幾耐，都開始劏自己車做一換一。」